Latte e bevande vegetali: tante varianti per un cappuccino perfetto

Cappuccino Lovers nasce dalla lunga esperienza e dedizione della Centrale del Latte d’Italia nella selezione delle migliori materie prime, per offrire prodotti genuini, sicuri e in linea con le aspettative dei professionisti della caffetteria e dei consumatori più esigenti.

Centrale del Latte d’Italia ha creato una linea per chi ama il cappuccino

Dall'impegno costante e dalla passione per l’eccellenza, l'azienda ha creato una gamma di prodotti speciali, pensata per chi ama l’arte del cappuccino perfetto, sia nella versione tradizionale con il latte vaccino sia nelle alternative vegetali, pensati per chi ricerca un’alimentazione sana e ricca di gusto.

Il latte Cappuccino Lovers: per una crema perfetta

Il latte Cappuccino Lovers è testato e selezionato per ottenere cappuccini dalla crema perfetta ed è disponibile nelle tipologie Uht a lunga conservazione e Intero Esl (a lunga durata). Il Latte Uht Cappuccino Lovers è sponsor del Campionato Italiano Latte Art al Sigep World 2025 e presente al padiglione B1 stand 029.

La linea di latte Cappuccino Lovers per una crema perfetta

Proviene da allevamenti italiani selezionati e controllati e la materia prima “latte crudo” viene selezionata all’origine per garantire la capacità del latte pastorizzato di produrre una crema perfetta: voluminosa, a lunga durata e con una tessitura fine e compatta.

Latte: le alternative vegetali per ogni esigenza

La linea vegetale comprende bevande a base di ingredienti selezionati, buone da gustare così come sono e perfette anche per preparare cappuccini, dolci, smoothies e tante altre ricette in cucina. Sono particolarmente rivolte a chi è intollerante al latte vaccino e a coloro che seguono una dieta vegana.

Le bevande a base di Soia, Avena, Cocco e Mandorla vengono prodotte in Italia, per caffè e cappuccini che assicurano una crema perfetta, tanto ricercata dagli amanti del vero cappuccino. Le bevande a base di Soia, Cocco e Mandorla, inoltre, sono gluten free. Completa la gamma una bevanda a base di Riso - 100% italiano - ottima come bevanda dissetante e per frullati o altre preparazioni senza glutine.

Per ogni momento della giornata, c’è un prodotto Cappuccino Lovers che ti aspetta!