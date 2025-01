Formaggio greco, ora in cucina arriva anche l'alternativa vegetale

Il formaggio greco è da sempre un ingrediente simbolo della cucina mediterranea. Amato per la sua consistenza cremosa e il sapore leggermente acidulo, è presente in piatti semplici come l'insalata greca, ma trova spazio anche in ricette elaborate o come accompagnamento a verdure e antipasti. La crescente attenzione verso le alternative vegetali ha però aperto la strada a nuove possibilità: oggi, chi sceglie un'alimentazione plant-based può provare Chiccogreco, la versione vegetale firmata Verys.

Formaggio greco senza lattosio e senza glutine? Esiste: Chiccogreco

Il formaggio greco e il suo ruolo in cucina

Tradizionalmente prodotto con latte di pecora o capra, il formaggio greco è conosciuto per la sua capacità di arricchire piatti con la giusta dose di sapidità e cremosità. È perfetto in insalate, ma anche su pizze, torte salate o come base per salse e creme. La sua versatilità lo rende così un alleato prezioso in cucina, capace di adattarsi sia a ricette tradizionali che a interpretazioni più moderne.

Negli ultimi anni, però, la crescente attenzione verso un'alimentazione più sostenibile ha portato a una rivoluzione nei consumi, spingendo molte aziende a sviluppare alternative vegetali agli alimenti tradizionali. Tra queste, appunto, Verys, che ha saputo distinguersi con un'idea innovativa: replicare l'esperienza del formaggio greco utilizzando esclusivamente ingredienti di origine vegetale.

La rivoluzione vegetale del formaggio greco: Chiccogreco di Verys

Chiccogreco è infatti l'ultima novità lanciata sul mercato da Verys, un'azienda italiana che da oltre un decennio propone alimenti vegetali di alta qualità. Questo prodotto, realizzato con un processo esclusivo, è una valida alternativa al formaggio greco, capace di mantenere la stessa cremosità e un gusto autentico, pur essendo completamente plant-based.

L'ingrediente principale di Chiccogreco è il Bio SuRice, un innovativo preparato ottenuto dalla germogliazione del riso integrale biologico. Il processo di germogliazione segue i ritmi naturali e utilizza acqua di sorgente pura, garantendo un prodotto finale ricco di vitalità e sapore e combinandosi con amido di arrowroot, olio di cocco, farina di ceci e un pizzico di acido lattico vegetale per offrire una consistenza simile al formaggio greco tradizionale.

Come utilizzare Chiccogreco in cucina

Proprio come il suo equivalente caseario, Chiccogreco si presta a un'ampia gamma di utilizzi in cucina. È ideale per arricchire insalate fresche e leggere, aggiungere un tocco cremoso a pizze e panini gourmet, o completare torte salate e altre preparazioni più elaborate. Non solo: si rivela un'ottima scelta anche come antipasto, servito con olive e verdure grigliate, o come protagonista di un aperitivo originale e salutare.

Chiccogreco: il formaggio greco vegetale che conquista tutti

La sua versatilità lo rende quindi adatto a chi cerca sapori autentici senza rinunciare a uno stile di vita plant-based. Inoltre, è privo di glutine, lattosio, conservanti e OGM, confermandosi una scelta consapevole non solo per chi segue una dieta vegetale, ma anche per chi è attento alla sostenibilità, agli intolleranti e agli allergici.

Verys, un'azienda italiana all'avanguardia

Dietro Chiccogreco c'è Verys, una realtà italiana che ha fatto della qualità e dell'innovazione il proprio marchio distintivo. Fondata oltre dieci anni fa, l'azienda è specializzata nella creazione di alternative vegetali ai prodotti lattiero-caseari, sempre nel rispetto dell'ambiente e delle persone. Gli ingredienti utilizzati provengono esclusivamente da agricoltura biologica e sostenibile, con un'attenzione particolare per la permacoltura e la biodiversità. L'impegno di Verys si traduce non solo in prodotti sani e gustosi, ma anche in un contributo concreto alla salvaguardia del pianeta, grazie a pratiche di produzione innovative e rispettose dell'ecosistema.