Attività sportiva: acque e drink vitaminici per restare in forma d’estate

La stagione estiva porta con sé un crescente interesse per le bevande funzionali, prodotti pensati per soddisfare esigenze legate a salute, vitalità e piacere sensoriale. Le proposte analcoliche e non gassate stanno acquisendo sempre più spazio nel mercato, grazie ai benefici percepiti e all'attenzione verso ingredienti naturali, biologici e sostenibili.

Bevande Futuriste: naturalezza e sostenibilità al centro

Bevande Futuriste si distingue nel panorama delle bevande salutistiche grazie a una proposta basata su prodotti naturali, biologici, sostenibili e completamente trasparenti. Ogni referenza è pensata per promuovere il benessere psicofisico, valorizzando ingredienti di qualità e filiere controllate.

Tè verde biologico Originale 1959 Bio

Tra le novità per l’estate spiccano le spremute BIO 100% senza zuccheri aggiunti Pompelmo e Arancia della linea DiFrutta, ricche di vitamine e antiossidanti naturali, ideali da gustare sotto il sole. A completare l’offerta, il tè verde biologico Originale 1959 Bio, preparato con foglie selezionate e infuso in acqua minerale di fonte, supporta il metabolismo e la salute del sistema cardiovascolare, con un’attenta gestione dell’apporto zuccherino. Grazie a un processo produttivo attento e trasparente, Bevande Futuriste garantisce qualità superiore e un’esperienza sensoriale equilibrata, pensata per chi cerca funzionalità, gusto e benessere autentico in ogni sorso.

Acque funzionali Vitasnella: benessere quotidiano in ogni sorso

Ferrarelle Società Benefit, quarto operatore nel mercato delle acque minerali in Italia, presenta Vitasnella Specifique, una nuova linea di acque aromatizzate funzionali ideata per accompagnare ogni momento della giornata con un gesto semplice ma efficace. Una proposta pensata per supportare uno stile di vita equilibrato e attento al benessere psicofisico. La linea si compone di due varianti, sviluppate con estratti naturali selezionati, per rispondere a esigenze specifiche legate alla cura del corpo e al piacere del gusto, senza rinunciare alla leggerezza. Entrambe sono senza zuccheri, senza calorie e proposte in un formato pratico da 250 ml.

Vitasnella Specifique Brucia Grassi e Vitasnella Specifique Cellulite

Specifique Brucia Grassi combina il sapore tropicale dell’ananas con l’efficacia dell’estratto di Citrus Aurantium, noto per supportare la degradazione dei grassi e il controllo del peso corporeo. Una bevanda pensata per integrarsi facilmente nella routine quotidiana, offrendo una soluzione gustosa e funzionale. Specifique Cellulite è arricchita con estratto di Vitis Vinifera, un ingrediente che contribuisce a ridurre l’aspetto della cellulite. Il gusto fruttato di mora e lampone rende ogni sorso piacevole, trasformando l’idratazione in un momento dedicato alla cura del corpo.

Il formato da 250 ml è stato progettato per adattarsi a uno stile di vita dinamico, facile da portare ovunque e perfetto per ogni occasione. L’interesse per le piccole confezioni, tra 100 e 400 ml, è in costante crescita e registra un incremento di valore del +30%, confermando la tendenza verso soluzioni personalizzate, funzionali e gustose. Vitasnella Specifique è disponibile nella grande distribuzione e in selezionate parafarmacie, offrendo un’ampia accessibilità a chi cerca un prodotto pratico, benefico e sempre a portata di mano.

HiPRO Formula Proteica: recupero muscolare e gusto senza lattosio

HiPRO presenta una nuova formula proteica, sviluppata per il recupero muscolare degli sportivi e degli appassionati di fitness. Arricchita con Vitamina?B9 e Magnesio, favorisce la crescita muscolare e aiuta a ridurre la fatica, combinando gusto e nutrizione avanzata. La gamma include cinque drink senza lattosio con 25g di proteine per porzione, due bevande long-life anch’esse con 25?g di proteine, sette yogurt al cucchiaio e tre pudding. Tutti i prodotti sono privi di zuccheri aggiunti (contenendo solo zuccheri naturalmente presenti) e zero grassi, ideali per l’allenamento o come snack salutari.

HiPRO

Ogni prodotto della gamma garantisce una texture cremosa (per yogurt e pudding) e un gusto piacevole, mantenendo alti standard qualitativi. Questa ricetta conferma HiPRO come punto di riferimento per chi cerca salute e benessere nella propria routine giornaliera. La campagna Feed Your Progress posiziona HiPRO come partner ideale per chi mira a migliorare performance fisica e mentalità positiva. Il brand supporta chi pratica sport a livello professionistico o come attività quotidiana, fornendo una nutrizione funzionale e gustosa. Per approfondimenti e aggiornamenti, è possibile seguire il canale Instagram o visitare il sito web, dove sono illustrati tutti i benefici della nuova formula e le modalità di consumo.

Red Bull Energy Drink: energia immediata in ogni momento

Red Bull Energy Drink continua a essere una delle scelte preferite da chi cerca una carica di energia durante le giornate più intense. Formulata per contribuire ad aumentare la concentrazione e migliorare le prestazioni mentali e fisiche, rappresenta un alleato ideale per chi vive l’estate in modo dinamico, tra sport, viaggi e momenti di svago. All’interno dell’offerta Red Bull si distinguono anche le edizioni speciali, pensate per chi desidera combinare energia e novità nei sapori. La Pink Edition Sugar-Free, a basso contenuto calorico, si rivolge a chi cerca un gusto fruttato e leggero senza zuccheri aggiunti. Grande protagonista dell’estate 2025 è la Red Bull Summer Edition alla Pesca Bianca, una novità stagionale che unisce freschezza ed energia grazie a un profilo aromatico delicato e rinfrescante, ideale per affrontare il caldo estivo con vitalità.

Pink Edition Sugar-Free di Red Bull

Per chi preferisce alternative naturali e senza caffeina, la linea The Organics by Red Bull rappresenta una proposta distintiva e in linea con i trend del consumo consapevole. Realizzata con ingredienti biologici e di origine naturale, questa gamma comprende referenze come Tonic Water, Bitter Lemon, Ginger Beer e Black Orange, tutte analcoliche e prive di caffeina. La nuova arrivata nella linea Organics è la Organics Fizzy Peach, novità 2025 a base di pesca bianca, che conferma l’attenzione del brand verso sapori innovativi e ingredienti di qualità. Leggera, frizzante e dal gusto fruttato, questa referenza è pensata per chi desidera una pausa dissetante e naturale, senza rinunciare al piacere del gusto. L’intera proposta Red Bull per l’estate 2025 si distingue per l’equilibrio tra funzionalità, gusto e naturalità, offrendo soluzioni adatte a ogni esigenza: dalle performance quotidiane alla semplice voglia di freschezza. Che si tratti di un’attività all’aperto, un viaggio o un momento di relax, Red Bull è il partner ideale per accompagnare l’estate con stile, energia e innovazione.

Bevande vitaminiche in acqua minerale: la proposta San Benedetto Aquavitamin per l’estate

Durante la stagione estiva, aumenta l’attenzione verso il benessere personale e la ricerca di soluzioni pratiche e gustose per mantenersi attivi e idratati. In questo contesto, San Benedetto Aquavitamin si distingue come una linea innovativa di bevande vitaminiche in acqua minerale naturale, ideale per supportare uno stile di vita sano e dinamico. Le bevande Aquavitamin di San Benedetto sono formulate per offrire un apporto funzionale grazie all’elevato contenuto di Vitamina C e al 20% del fabbisogno giornaliero di un mix selezionato di altre vitamine essenziali. Ogni referenza è pensata per rispondere a esigenze specifiche, unendo benefici concreti a un’esperienza di gusto piacevole e rinfrescante. Il risultato è un prodotto equilibrato che coniuga funzionalità, idratazione e gusto.

San Benedetto Aquavitamin

Disponibili nel comodo formato da 40 cl in PET, le bevande Aquavitamin sono perfette per essere portate ovunque: in ufficio, in palestra, durante una passeggiata o nei momenti di relax all’aperto. La bottiglia compatta e leggera rende il prodotto ideale per il consumo on-the-go, rispondendo alle esigenze di praticità e mobilità tipiche del periodo estivo.

La linea San Benedetto Aquavitamin comprende diverse varianti, ognuna caratterizzata da un profilo funzionale distintivo:

KEEP-CALM al cedro: favorisce il rilassamento e il benessere psicofisico;

al cedro: favorisce il rilassamento e il benessere psicofisico; BEAUTY-YOU : pensata per supportare la bellezza e la cura della pelle;

: pensata per supportare la bellezza e la cura della pelle; BRAIN-UP : ideale per favorire la concentrazione e le performance cognitive;

: ideale per favorire la concentrazione e le performance cognitive; D-FENCE : supporta le naturali difese immunitarie;

: supporta le naturali difese immunitarie; C-POWER: un boost di energia grazie all’alto contenuto di Vitamina C;

Ogni referenza è studiata per offrire un beneficio specifico, rispondendo a differenti esigenze quotidiane in modo pratico, gustoso e salutare. Con Aquavitamin, San Benedetto consolida la propria posizione nel segmento delle bevande funzionali, proponendo una linea completa che valorizza l’acqua minerale italiana di qualità, arricchita con vitamine essenziali. Un prodotto che si inserisce perfettamente nei trend del consumo moderno, dove l’equilibrio tra salute, gusto e funzionalità è sempre più richiesto.

La proposta Beauty e Pro di Acqua Sant’Anna

Tra il 2020 e il 2023, la categoria delle acque funzionali ha registrato un incremento a valore del 74%, pari a circa 10 milioni di euro in più, confermando un andamento positivo anche nel corso del 2024. Questo trend testimonia un cambiamento strutturale nelle abitudini di consumo, dove a guidare le scelte d’acquisto sono soprattutto la ricerca di bevande senza zuccheri aggiunti, a basso contenuto calorico e ricche di proteine. Il consumatore moderno è sempre più attento alla qualità degli alimenti e alla presenza di benefici funzionali, privilegiando prodotti in grado di unire gusto e proprietà salutari. Tra i principali driver emergono la sostenibilità ambientale, il desiderio di sperimentare nuove proposte e la necessità di soluzioni pratiche per uno stile di vita attivo. Le bevande che rispondono a questi requisiti si affermano come scelte privilegiate sia in casa che in mobilità. Acqua Sant’Anna è attiva nel segmento delle acque funzionali dal 2018 con il lancio di Sant’Anna Beauty, una referenza arricchita con collagene e zinco, pensata per favorire la salute della pelle e il benessere quotidiano. A questa si è aggiunta successivamente l’opzione con acido ialuronico e zinco, rivolta a chi cerca un'integrazione più completa e mirata alla cura della pelle e dei tessuti.

Sant’Anna PRO

L’ultima innovazione firmata Sant’Anna è Sant’Anna PRO, la prima acqua funzionale con 15 grammi di proteine e zinco, che intercetta il trend emergente del "high protein". Questa referenza rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di bevande ad alto valore proteico, ideali per chi pratica attività fisica o segue uno stile di vita dinamico. Il prodotto è pensato per il consumo on-the-go e viene distribuito nei canali retail tradizionali, ma anche in contesti ad alta mobilità come palestre, stazioni di servizio, aeroporti, spiagge e distributori automatici. Con la sua offerta nel settore delle bevande funzionali, Acqua Sant’Anna dimostra un impegno concreto nell’innovazione di prodotto, nella qualità delle formulazioni e nella capillarità della distribuzione. L’obiettivo è garantire un accesso semplice e diffuso a bevande salutari, funzionali e in linea con le esigenze dei consumatori contemporanei, mantenendo sempre al centro l’equilibrio tra benessere, piacere e sostenibilità.

SkipWater by Skipper: non un succo, non un tè ma una nuova esperienza

SkipWater, segna la nascita di una nuova categoria nel panorama beverage italiano: non un succo tradizionale, non un'acqua aromatizzata, non un thè, ma una bevanda naturale e leggera a base di frutta (16-19%) con essenze di fiori ed erbe aromatiche, concepita per offrire un'esperienza di consumo dissetante, naturale e leggera. Il naming SkipWater - in assonanza strategica con il brand Skipper - insieme al packaging, trasparente e dal design accattivante, rendono il prodotto facilmente riconoscibile sullo scaffale dei succhi di frutta. Una proposta che si distingue per attributi di prodotto fortemente differenzianti: colore limpido, texture liscia e sapore morbido, dissetante, 100% di origine naturale, e con poche calorie (solo 5-8 kcal per 100 ml).

SkipWater by Skipper

SkipWater è disponibile nel pratico formato da 500 ml PET, ideale per il consumo on-the-go e out-of-home, si colloca strategicamente nello scaffale succhi di frutta per portare nuova evoluzione e valore incrementale alla categoria, grazie alla brand equity di Skipper e a una proposta perfettamente allineata con i driver di scelta attuali: gusto piacevole ed equilibrato, naturalità e ridotto apporto calorico, senza compromessi sulla qualità.

L'evoluzione dell'idratazione sportiva con Gatorade

Nel panorama in continua evoluzione delle bevande funzionali, l’innovazione rappresenta un fattore chiave per rispondere alla crescente domanda di soluzioni orientate al benessere. In questo scenario, Gatorade - brand del gruppo PepsiCo - si conferma un punto di riferimento globale, grazie a un approccio avanzato che coniuga efficacia, ricerca scientifica e attenzione ai nuovi stili di vita attivi. Con oltre cinquant’anni di storia e una presenza consolidata in più di 80 Paesi, Gatorade ha rivoluzionato il concetto di idratazione sportiva, proponendo una formula isotonica - a base di sodio, potassio e carboidrati - studiata per favorire una reidratazione rapida, reintegrare i sali minerali persi durante lo sforzo fisico e sostenere la performance in modo equilibrato e senza appesantire. Il brand si rivolge oggi a un pubblico ampio e trasversale: dagli atleti professionisti agli sportivi amatoriali, fino a tutte le persone che integrano l’attività fisica nella quotidianità come scelta di benessere e prevenzione.

Gatorade

Alla base dell’evoluzione costante di Gatorade vi è il lavoro del Gatorade Sports Science Institute (GSSI), centro di ricerca attivo da oltre trent’anni, che studia in modo approfondito la relazione tra idratazione, alimentazione e performance fisica, contribuendo allo sviluppo di soluzioni sempre più efficaci e in linea con le esigenze contemporanee. Gatorade non è solo una bevanda: è una risposta concreta alle nuove esigenze di consumo. La varietà di gusti e formati la rende ideale per diversi momenti della giornata e contesti d’uso - dall’allenamento alla pausa attiva, dalla ristorazione veloce al consumo on-the-go. Un alleato quotidiano per chi sceglie di muoversi per stare bene e migliorare la propria qualità di vita.