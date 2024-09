Acqua Sant'Anna acquisisce Eau Neuve: scommessa sul mercato francese

In un panorama in cui molte aziende italiane finiscono in mani straniere, Acqua Sant'Anna ribalta il copione e conquista la francese La Compagnie des Pyrénées (Lcdp), proprietaria del marchio Eau Neuve, un'acqua minerale di montagna con un forte focus sulla sostenibilità. Questa acquisizione rappresenta un passo decisivo per l'internazionalizzazione di Sant'Anna, rafforzando la sua presenza nel mercato europeo e, in particolare, in quello francese, offrendo nuove opportunità di crescita nel settore delle acque minerali di alta qualità.

Alberto Bertone, residente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna Spa (Foto di Silvano Pupella)

L'operazione nasce dalla profonda condivisione di valori tra Acqua Sant'Anna, radicata nelle valli cuneesi, e la Compagnie des Pyrénées, situata tra le vette francesi. Entrambe le aziende condividono un impegno per la sostenibilità e l'eccellenza nella qualità dell'acqua. Acqua Sant'Anna si impegna a mantenere l'identità e il know-how di Eau Neuve, garantendo continuità per dipendenti e comunità locali, preservando i valori che hanno reso il marchio francese un successo in costante crescita.

Questa acquisizione, oltre a consolidare la presenza in Francia, consente ad Acqua Sant'Anna di rispondere a una domanda sempre più orientata verso prodotti sostenibili e di alta qualità. L'obiettivo è far crescere la propria quota di mercato anche nel settore Horeca e nella grande distribuzione, capitalizzando sull'eccellenza delle acque a bassa mineralizzazione.

Per Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna Spa, l'acquisizione rappresenta un tassello chiave nella strategia di espansione internazionale dell'azienda: «Sono profondamente convinto che solo investendo si può crescere e questa operazione si inserisce perfettamente in questa strategia - ha dichiarato - L’obiettivo ora è sviluppare l’espansione sul mercato francese ed europeo, esportando il nostro modello di business. Parallelamente, Eau Neuve ci permetterà di implementare la nostra offerta soprattutto per il canale horeca.”

L’acquisizione della Compagnie des Pyrénées permetterà a Sant’Anna di consolidare la propria presenza in Francia e in Europa, esportando il modello di business italiano all’estero. Parallelamente, il marchio Eau Neuve consentirà di ampliare l’offerta, specialmente nel settore Horeca, offrendo prodotti di alta qualità e sostenibilità.

L'integrazione tra le due aziende non avverrà solo sul piano economico, ma anche su quello gestionale.Sebastien Crussol, fondatore della Compagnie des Pyrénées, resterà come socio e assumerà il ruolo di direttore generale e membro del Consiglio di smministrazione. «La Compagnie des Pyrénées è estremamente orgogliosa di entrare a far parte del Gruppo Sant'Anna, il cui stimolante successo è un esempio per la nostra piccola azienda con grandi aspirazioni – ha dichiarato Crussol - Tutti i dipendenti della "Compagnie" sono felici di lavorare per uno sviluppo comune, basato sulla condivisione, sull'innovazione e sul profondo rispetto per l'ambiente».

© Riproduzione riservata