Prosegue il viaggio nel tempo e nel gusto di Kamelya , l’esploratrice temporale accompagnata dal fedele ologramma Albin . Dopo aver scoperto i segreti del tè freddo nel primo capitolo , questo secondo capitolo, intitolato “Dolci e Disegni” , catapulta i due protagonisti nel cuore pulsante di una delle manifestazioni più iconiche d’Italia: Lucca Comics & Games . Immersi tra la folla colorata e festosa dei cosplayer che affollano le mura e i vicoli di Lucca, Kamelya e Albin cercano un momento di tregua per ricaricare le energie e proseguire la loro perlustrazione enogastronomica. I due esploratori decidono di regalarsi una pausa merenda tipicamente lucchese. Il cameriere propone loro le specialità della tradizione locale suggerendo l'abbinamento con un classico tè caldo. Ma la vera sorpresa arriva durante la degustazione: un misterioso ed elegante cliente si avvicina al loro tavolo proponendo un tocco speciale - un pizzico di cannella nelle loro tazze di tè per bilanciare alla perfezione la dolcezza dei dessert. Un consiglio da vero maestro! Quando i due chiedono spiegazioni al cameriere sul misterioso personaggio appena scomparso "alla Batman", scoprono l'identità del loro esperto interlocutore...

InTÉrcronia è la rubrica a fumetti nata dalla collaborazione tra Accademia Ferri e Munchausen Factory, in collaborazione con Italia a Tavola, pensata per raccontare il mondo del tè, delle infusioni e del beverage professionale Horeca in una chiave del tutto inedita e avvincente. Attraverso le avventure della viaggiatrice temporale Kamelya e del suo assistente virtuale/olografico Albin, un’Intelligenza Artificiale esperta di enogastronomia, esploreremo diverse epoche ed episodi legati alla cultura dell'accoglienza, alle tecniche di estrazione, al servizio e ai segreti dei prodotti d'eccellenza.L'obiettivo di Intèrcronia è unire la cultura e la formazione professionale Horeca allo storytelling visivo, offrendo spunti di riflessione pratici e curiosità sul valore dell'artigianalità, della qualità e della corretta preparazione.