Dopo essere approdati nella Roma dei giorni nostri ed essere stati protagonisti di un primo "incidente diplomatico" al bar sulla corretta infusione del tè caldo, i viaggiatori del tempo Kamelya e Albin, i viaggiatori del tempo Kamelya e Albin continuano la loro missione di esplorazione tra le abitudini dei terrestri. Nel primo capitolo di InTÉrcronia, i due protagonisti fanno tappa in un chiringuito sul lungomare per osservare le abitudini dei terrestri in fatto di bevande dissetanti. Incuriosita da un cliente, Kamelya decide di provare per la prima volta un classico té freddo in bicchiere. L'esperienza, però, si rivela piena di sorprese: tra piccole sfide pratiche e un sapore ben diverso da quello atteso, la giovane esploratrice scoprirà insieme ad Albin come la semplicità dei metodi tradizionali e degli ingredienti naturali possa fare la differenza anche nel servizio bar..

InTÉrcronia - Copertina del capitolo 1, settembre 2026 InTÉrcronia - Pag. 1 del capitolo 1, settembre 2026 InTÉrcronia - Pag. 2 del capitolo 1, settembre 2026 InTÉrcronia - Pag. 3 del capitolo 1, settembre 2026 InTÉrcronia - Pag. 4 del capitolo 1, settembre 2026 ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): InTÉrcronia - Copertina del capitolo 1, settembre 2026 InTÉrcronia - Pag. 1 del capitolo 1, settembre 2026 InTÉrcronia - Pag. 2 del capitolo 1, settembre 2026 InTÉrcronia - Pag. 3 del capitolo 1, settembre 2026 InTÉrcronia - Pag. 4 del capitolo 1, settembre 2026

InTÉrcronia: il mondo del tè diventa un fumetto per i professionisti dell'Horeca

InTÉrcronia è la rubrica a fumetti nata dalla collaborazione tra Accademia Ferri e Munchausen Factory, in collaborazione con Italia a Tavola, pensata per raccontare il mondo del tè, delle infusioni e del beverage professionale Horeca in una chiave del tutto inedita e avvincente. Attraverso le avventure della viaggiatrice temporale Kamelya e del suo assistente virtuale/olografico Albin, un’Intelligenza Artificiale esperta di enogastronomia, esploreremo diverse epoche ed episodi legati alla cultura dell'accoglienza, alle tecniche di estrazione, al servizio e ai segreti dei prodotti d'eccellenza.

L'obiettivo di Intèrcronia è unire la cultura e la formazione professionale Horeca allo storytelling visivo, offrendo spunti di riflessione pratici e curiosità sul valore dell'artigianalità, della qualità e della corretta preparazione.

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