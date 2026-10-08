Il 16 ottobre torna la Giornata mondiale dell'alimentazione promossa dalla FAO. L'appuntamento guarda ai sistemi alimentari nel loro insieme, ma offre anche l'occasione di osservare ciò che finisce nel piatto ogni giorno.

La Giornata mondiale dell'alimentazione e le scelte quotidiane

Con l'autunno arrivano zuppe, minestre e piatti caldi in cui legumi, cereali integrali e verdure possono avere un ruolo da protagonisti. Un dato aiuta a orientarsi: l'Autorità europea per la sicurezza alimentare considera 25 grammi di fibre al giorno un apporto adeguato per la normale funzione intestinale degli adulti. Non è un numero da trasformare in una gara a tavola; è un riferimento che invita a guardare alla varietà degli alimenti, alle porzioni e alla regolarità con cui compaiono nel menu.

Una zuppa completa nasce dagli ingredienti

Lenticchie, fagioli e ceci si prestano a ricette molto diverse, dalla minestra rustica alla crema con crostini. Abbinati a un cereale e a verdure di stagione, aiutano a costruire un piatto saziante e ricco di fibra senza richiedere ingredienti speciali. Anche una pera con la buccia, quando ben lavata e adatta al consumo, o una manciata di frutta secca possono contribuire nell'arco della giornata. Il vantaggio non viene da un singolo alimento considerato miracoloso: secondo l'EFSA, i benefici osservati negli adulti riguardano diete ricche di alimenti che contengono fibre. Chi avverte disturbi digestivi frequenti, ha condizioni intestinali già diagnosticate o segue una dieta terapeutica dovrebbe evitare modifiche brusche e chiedere indicazioni personalizzate. Elty.it, portale sul quale si possono cercare e prenotare visite mediche, può aiutare a individuare uno specialista per un confronto mirato.

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Il gusto conta quanto la tabella nutrizionale

Perché un'abitudine resti nel tempo, deve essere buona da mangiare. Un soffritto leggero di aromi, erbe, spezie e un condimento scelto con attenzione possono rendere i legumi interessanti anche a chi li associa soltanto a un piatto di emergenza. Cambiare consistenza aiuta: ceci interi in insalata tiepida, fagioli frullati per una crema, lenticchie con verdure arrostite. In cucina professionale come a casa, l'equilibrio dipende dal piatto completo e dalla frequenza con cui viene proposto. Aggiungere fibre senza considerare sale, porzioni e altri ingredienti rischia di ridurre la questione a un'etichetta. Meglio ragionare su ricette che si possono ripetere, modificare con la stagionalità e condividere senza imporre a tutti la stessa soluzione.

Aumentare le fibre con gradualità

Un menu che passa da poche verdure a grandi quantità di legumi da un giorno all'altro può provocare gonfiore e disagio. Procedere per piccoli cambiamenti, masticare con calma e bere in modo adeguato sono accorgimenti più pratici delle promesse di una dieta lampo. Per i legumi secchi occorre rispettare ammollo e cottura previsti per il prodotto; quelli già cotti possono essere una soluzione comoda, leggendo l'etichetta se si vuole controllare il sale. La tolleranza individuale varia, così come i bisogni di chi convive con malattie gastrointestinali. Se dolore, alterazioni dell'alvo o perdita di peso non spiegata persistono, non è opportuno attribuirli automaticamente alle fibre: sono motivi per parlarne con un medico e valutare se servono approfondimenti.

Non confondere prevenzione e restrizione

La ricerca di un'alimentazione più equilibrata non richiede di eliminare intere categorie di cibi né di acquistare prodotti presentati come depurativi. Un pasto autunnale può includere pane, pasta o riso, ortaggi, una fonte di proteine e condimenti nelle quantità appropriate alla persona. La varietà aiuta a distribuire nutrienti e piacere durante la settimana. Le indicazioni generali, però, non sostituiscono un piano clinico per chi ha diabete, malattia renale, allergie o altre condizioni che possono modificare le scelte alimentari. In questi casi la consulenza individuale serve a capire quali cambiamenti hanno senso e quali sarebbero soltanto complicazioni. È anche il modo per distinguere una difficoltà passeggera di digestione da un problema che richiede attenzione diversa.

L'autunno come occasione per cucinare meglio