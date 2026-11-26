A Napoli, il ristorante Deschevaliers propone una rilettura dell'insalata di mare, uno dei piatti più rappresentativi della cucina partenopea. Protagonisti del nuovo episodio di TeaTour, la rubrica di Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola, sono lo chef Antonio Autiero e una preparazione che amplia il repertorio della ricetta classica, attraverso diverse specie di pesce, molluschi e crostacei, lavorati con tecniche e temperature differenti. «Abbiamo rivisitato la tradizionale insalata di mare napoletana, lavorando su due consistenze, una calda e una fredda. L'obiettivo è fare in modo che arrivino al palato tutti i sapori del mare», spiega Autiero.

La rivisitazione dell'insalata di mare firmata dallo chef Antonio Autiero da Dechevalier a Napoli, con pesci marinati, crostacei e fondi vegetali

La ricetta comprende tonno rosso, ombrina e cernia, affiancati da mazzancolla e gambero rosso. Ogni ingrediente segue una preparazione specifica: l'ombrina viene marinata con rapa rossa, mentre la cernia è lavorata con lo zafferano. La selezione si completa con cozze, vongole e calamaretti spillo. «Ogni elemento viene lavorato singolarmente e avvolto negli spinaci, così da mantenere riconoscibili le diverse componenti della preparazione», racconta lo chef. La composizione si accompagna a una vellutata di patate e a una lavorazione sulla brace, che introduce una nota affumicata. Il risultato conserva i riferimenti gustativi dell'insalata di mare, ma li restituisce attraverso una struttura più articolata.

Temperature e consistenze: le diverse sfumature del mare

La varietà delle materie prime e delle tecniche di preparazione costruisce un profilo organolettico nel quale si alternano sapidità, freschezza, note vegetali e richiami affumicati. «Si ritrovano i profumi di una classica insalata di mare, ma attraverso una composizione completamente scomposta. C'è una bella complessità marina, accompagnata da una nota di fumo, dalla componente salmastra e da quella vegetale», è la descrizione che accompagna l'assaggio del piatto.

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Tamaryokucha e insalata di mare: l'abbinamento di Albino Ferri

A completare il percorso interviene la ricerca sull'abbinamento tra tè e cucina di mare firmata da Albino Ferri. La scelta ricade sul Tamaryokucha, tè verde giapponese. «Ho scelto un grande classico degli abbinamenti con i prodotti di mare: un tè verde giapponese, il Tamaryokucha. Ho aggiunto aneto e petali di rosa perché serviva una componente dolce, capace di accompagnare l'eleganza del piatto, ma anche una parte che potesse alleggerire il palato», spiega Albino Ferri.

La miscela di tè verde Tamaryokucha con aneto, petali di rosa e scorza di limone della Costiera Amalfitana studiata da Albino Ferri per l'abbinamento a Napoli

«Ho utilizzato le scorze di limone della Costiera Amalfitana per rendere l'infusione più fresca e acidula. Le componenti fresche e sapide del piatto si sposano bene con la parte aromatica del tè. La nota agrumata accompagna il finale e lascia il palato particolarmente pulito», aggiunge Ferri.

Il tè come strumento di equilibrio nella cucina di mare

L'incontro tra la preparazione di Antonio Autiero e il tè selezionato da Albino Ferri evidenzia le possibilità dell'abbinamento gastronomico oltre il tradizionale ricorso al vino. «Mi piace soprattutto la sensazione di pulizia che rimane al palato. Anche la componente erbacea del tè si lega molto bene alla parte vegetale del piatto», conclude Albino Ferri. Un abbinamento che dimostra come la cultura del tè possa entrare nella ristorazione contemporanea attraverso una ricerca attenta sulle caratteristiche organolettiche, mettendo in relazione ingredienti, profumi e sensazioni gustative.