Gorgonzola Dop, record storico nel 2025: mai prodotte così tante forme

In occasione dell’Assemblea nazionale dei soci del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola si è tenuto a Milano l’incontro “Gorgonzola Dop: un gusto unico da più di mille anni”. In collegamento da remoto il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. «Siete degli imprenditori straordinari - ha sottolineato - e rappresentate un settore che ha impostato un grande lavoro di filiera creando un forte legame con il territorio. Un valore che si rivela una fonte preziosa di attrazione turistica. Create numeri eccezionali». La produzione di Gorgonzola Dop ha raggiunto nel 2025 il record di 5.414.026 forme con un aumento del 2,58% rispetto all’anno precedente (pari a 136.305 forme in più) e del 4,34% rispetto al 2023 (235.051 forme).

Il Gorgonzola Dop è un formaggio sempre più apprezzato da professionisti e consumatori

I picchi di produzione più significativi nell’anno 2025 in confronto all’anno precedente sono stati registrati nei mesi di giugno (+9,1%), settembre (+8%) e dicembre (+9.9%). Sul fronte della distribuzione all’interno del territorio consortile, che comprende 15 province a cavallo tra Piemonte e Lombardia, sono cresciute entrambe le aree ma è il Piemonte a trainare la produzione con 3.962.282 forme totali (+3,66% rispetto al 2024), mentre la Lombardia si attesta su a 1.451.744 forme prodotte (+0,26%).

Gorgonzola Dop, export in lieve flessione

Nel 2025 le esportazioni di Gorgonzola hanno rappresentato il 39,17% della produzione totale, tuttavia il clima di incertezza internazionale, con la contrazione dei consumi su diversi mercati e gli aumenti della materia prima e dell’energia, si sono fatti sentire anche sull’export di Gorgonzola, costantemente in positivo negli ultimi quindici anni. Nel 2025 si è registrato, infatti, un lieve calo (-1,9%) rispetto al 2024, nonostante l’aumento della produzione del 2,58%. In calo anche le esportazioni totali di Gorgonzola in confronto con il 2024: -2,1% di tonnellate in meno con le esportazioni intra-Ue che si sono contratte del 2,5%, mentre quelle extra-Ue sono rimaste invariate.

Il presidente del Consorzio Auricchio ascolta l‘intervento del ministro Lollobrigida

«Il nostro agroalimentare - ha puntualizzato il ministro Lollobrigida - sul fronte esportazione vale ben 73 miliardi di euro. Nel 2000 erano 20». «Quando la politica e le imprese si muovono insieme si vincono le sfide mondiali», ha poi ricordato il presidente del Consorzio Antonio Auricchio, che ha colto l’occasione per ringraziare il ministro che «ha aperto tantissime strade».

Gorgonzola Dop, i valori della Dop Economy

Nel corso dell’incontro è stato presentato il libro di Mauro Rosati “La filosofia della Dop Economy (Treccani). Ogni mattina, in Italia, quasi un milione di persone mette in moto un sistema produttivo fatto di oltre 180.000 imprese agroalimentari legate alle Indicazioni geografiche. È un lavoro diffuso, spesso silenzioso, che mantiene vive nel tempo le nostre tradizioni e che rende i nostri cibi più buoni e più sicuri. Negli ultimi anni, il sistema delle Denominazioni di origine protette (Dop) e delle Indicazioni geografiche protette (Igp) ha modellato i territori italiani, dando forma a una nuova economia geografica, oggi definita con il neologismo Dop economy. «Le Indicazioni geografiche - ha annotato Rosati - hanno dato una connotazione simbolica al cibo, hanno trasformato alimenti poveri in alimenti di valore e hanno contribuito a preservare la cultura dei territori». A beneficio del nostro patrimonio culturale e artistico e della riconoscibilità del made in Italiy nel mondo. Una fondamentale leva di attrazione turistica.

Antonio Auricchio, presidente del Consorzio Gorgonzola Dop

Secondo l’ultimo Rapporto Ismea-Qualivita, il valore della Dop Economy nel 2024 in Italia si è attestato sui 20,7 miliardi di euro, con 328 Consorzi di tutela coinvolti, 864.441 occupati e una crescita su base annua del 3,5% (+25,3% dal 2020 al 2024); il valore dell’export ha raggiunto i 12,3 miliardi di euro, con una crescita su base annua dell’8,2% (+24,3% dal 2020 al 2024). Per quanto riguarda i formaggi Dop, Igp e Stg la produzione nel 2024 ha rappresentato un valore di 5.859 miliardi di euro (+10,5% rispetto al 2023) per un totale di 583.151 tonnellate (+2,6% rispetto al 2023); il valore dell’export è stato di 3.039 miliardi di euro (+16%).

Gorgonzola Dop, la lotta alla contraffazione

Il Gorgonzola Dop è un formaggio con caratteristiche proprie ben distinte all’interno del comparto lattiero caseario. La sua specificità, insieme all’evoluzione dei mercati sempre più globalizzati, ha fatto sì che si siano generati nel tempo fenomeni di usurpazione e imitazione fortemente lesivi della sua immagine, in Italia come all’estero. In generale il fenomeno mondiale del falso Made in Italy agroalimentare vale oltre 120 miliardi di euro complessivi, con i latticini tra i prodotti più danneggiati.

Il Consorzio ha tra i suoi scopi fondativi la difesa e la tutela della denominazione

Il Consorzio per la Tutela del formaggio Gorgonzola Dop, creato nel 1970 sotto la supervisione dello Stato italiano, ha tra i suoi scopi fondativi la difesa legale e la tutela della denominazione della Dop Gorgonzola e vigila con propri funzionari sul rispetto e l’applicazione delle norme vigenti in Italia e nei Paesi esteri in cui la denominazione di origine “Gorgonzola” è registrata. Proprio per tutelare maggiormente il prodotto dalle imitazioni e garantire che il consumatore si trovi davanti a un prodotto che rispetti il Disciplinare di produzione, il forte legame con il territorio e tutti i controlli che ne garantiscono sicurezza e qualità, il Consorzio destina ogni anno ingenti risorse economiche nell’attività di registrazione del marchio consortile e dell’indicazione geografica “Gorgonzola” all’estero. Ad oggi tale attività è stata portata a termine in ben 96 paesi nel mondo.

Ma la registrazione spesso non basta, occorre anche vigilare. Grazie a un servizio di sorveglianza, attivo a livello nazionale, europeo e internazionale, il Consorzio è prontamente avvisato dei depositi di marchi che utilizzano la denominazione o di parte di essa (prefisso Gorgo e suffisso Zola). Nel 2025 sono stati esaminati 105 servizi di sorveglianza che cercavano di registrare indicazioni simili a “Gorgonzola”. «Il Gorgonzola piace - ha sottolineato il presidente Auricchio - anche per il suo valore trasversale a tavola. Nasce da un grande latte e dal cuore e dalla passione dei casari».