Quasi il 70% del salmone consumato fuori casa in Italia è legato al sushi

Il sushi, oggi percepito come uno degli alimenti più diffusi nella ristorazione globale, è il risultato di una stratificazione storica e culturale che ha subito accelerazioni significative negli ultimi decenni. Tra queste, una delle più rilevanti riguarda l’ingresso stabile del salmone norvegese nella cucina giapponese, elemento che ha contribuito a ridefinire sia le abitudini di consumo sia le logiche della filiera ittica internazionale. Il punto di svolta viene comunemente ricondotto al 1985, quando una delegazione norvegese si presentò a Tokyo con l’obiettivo di introdurre il salmone crudo nel mercato giapponese. In quegli anni il sushi era ancora fortemente centrato sul tonno e su altre specie locali, mentre il salmone era considerato poco adatto al consumo crudo per ragioni legate alla sicurezza alimentare. L’elemento decisivo fu la disponibilità di un prodotto allevato in condizioni controllate, con standard sanitari elevati e una filiera tracciabile, che consentiva di superare le principali criticità percepite dal mercato giapponese. Quell’operazione, inizialmente commerciale e poi culturale, ha generato nel tempo un cambiamento strutturale nelle preferenze globali, fino a rendere il salmone uno degli ingredienti più riconoscibili del sushi contemporaneo.

Sushi: il salmone è diventato il protagonista assoluto

Sushi, dal Giappone al consumo globale: la diffusione del modello

Nel corso degli anni il sushi ha progressivamente superato la sua dimensione originaria, diventando un prodotto trasversale, adattato a diversi contesti di consumo. In questo percorso il salmone ha assunto un ruolo centrale, grazie a caratteristiche sensoriali e produttive che lo hanno reso particolarmente adatto alle preparazioni a base di pesce crudo. Oggi il suo utilizzo è diffuso in modo capillare nei mercati occidentali e asiatici, dove il sushi rappresenta non solo una proposta gastronomica, ma una modalità di consumo ricorrente, soprattutto nei segmenti della ristorazione veloce e del consumo fuori casa. Secondo i dati della ricerca Circana 2025, quasi il 70% del consumo di salmone nel canale out of home in Italia è legato al sushi, con un incremento rispetto al 66% del 2019. Un dato che segnala una stabilizzazione del prodotto all’interno delle abitudini alimentari urbane. Nello stesso periodo, la crescita del sushi è stata dell’11,5% rispetto al 2024, a fronte di un +4% delle altre preparazioni a base di salmone.

Il mercato italiano e la centralità del consumo fuori casa

Il caso italiano evidenzia con particolare chiarezza la trasformazione del sushi da proposta etnica a consumo ordinario. La crescita del segmento è trainata soprattutto dal consumo fuori casa, dove il sushi ha consolidato una posizione stabile tra le scelte alimentari quotidiane e anche nel delivery: solo nel 2025 sono stati ordinati 714mila chili dagli italiani.

Nel contesto di questa evoluzione, il salmone si è progressivamente affermato come ingrediente di riferimento, sia per la sua versatilità sia per la percezione di sicurezza legata alla filiera produttiva. La combinazione tra standard qualitativi elevati e continuità di approvvigionamento ha contribuito a rafforzarne la presenza nei menu della ristorazione contemporanea. Nel corso del Norwegian Seafood Seminar, il Norwegian Seafood Council ha evidenziato come il sushi rappresenti oggi uno dei principali driver di consumo del salmone nei mercati europei, con l’Italia tra i Paesi in cui questa dinamica risulta più marcata.

Una filiera costruita su standard e continuità produttiva

Il successo del salmone norvegese nel sushi contemporaneo non è riconducibile a un singolo fattore, ma a una combinazione di elementi legati alla filiera produttiva. La gestione controllata degli allevamenti, la tracciabilità del prodotto e la standardizzazione dei processi hanno contribuito a creare un profilo costante nel tempo, condizione essenziale per il suo utilizzo nella ristorazione globale. Il risultato è un ingrediente che ha trovato nel sushi una collocazione stabile, diventando parte integrante di un modello di consumo che unisce praticità, riconoscibilità e adattabilità.

Il salmone è un ingrediente che ha trovato nel sushi una collocazione stabile

Come ha sottolineato Tom Jørgen Gangsø, Country director Italy del Norwegian Seafood Council, il sushi «non rappresenta più una nicchia, ma una componente strutturale della dieta contemporanea», evidenziando come il salmone abbia assunto un ruolo centrale in questa trasformazione, soprattutto nei mercati urbani europei.

Un equilibrio tra tradizione e trasformazione

La storia del sushi e del salmone norvegese mostra come alcune evoluzioni gastronomiche non nascano da rotture nette, ma da adattamenti progressivi tra culture diverse. L’introduzione del salmone crudo nel mercato giapponese ha aperto la strada a una reinterpretazione del sushi che oggi si riflette in modo evidente nelle abitudini alimentari globali. In questo contesto, il sushi si conferma come un caso emblematico di contaminazione culinaria riuscita, dove un ingrediente introdotto in una specifica fase storica ha contribuito a ridefinire un’intera categoria di consumo.