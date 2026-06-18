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giovedì 18 giugno 2026  | aggiornato alle 19:23 | 119878 articoli pubblicati

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crescita globale

Surgital cresce all’estero e debutta nel bakery con Pastificio Bacchini®

Surgital chiude il 2025 con risultati in crescita e prevede nuovi investimenti in digitalizzazione e sviluppo internazionale. Debutta la linea Bakery Pastificio Bacchini®, dedicata ai professionisti della ristorazione

di Redazione Italia a Tavola
 
18 giugno 2026 | 18:30

Surgital cresce all’estero e debutta nel bakery con Pastificio Bacchini®

Surgital chiude il 2025 con risultati in crescita e prevede nuovi investimenti in digitalizzazione e sviluppo internazionale. Debutta la linea Bakery Pastificio Bacchini®, dedicata ai professionisti della ristorazione

di Redazione Italia a Tavola
18 giugno 2026 | 18:30
 

Surgital consolida il proprio ruolo di riferimento nel settore della pasta fresca surgelata, confermando una strategia orientata alla crescita internazionale, all’efficienza produttiva e all’ampliamento dell’offerta destinata ai professionisti della ristorazione. Il 2026 si apre all’insegna di nuovi investimenti e di un percorso di sviluppo che punta a valorizzare qualità, tecnologia e competitività sui mercati globali. 

Surgital cresce all’estero e debutta nel bakery con Pastificio Bacchini®

La sede Surgital di Lavezzola (Ra)

Fondata nel 1980 e interamente controllata dalla famiglia Bacchini, l’azienda romagnola rappresenta oggi una realtà consolidata nel comparto alimentare, con una presenza commerciale sempre più estesa e una forte specializzazione nel settore foodservice.

Bilancio 2025: crescita del fatturato e solidità del business

Il 2025 si è concluso con risultati positivi per il gruppo. Il fatturato consolidato ha raggiunto i 126 milioni di euro, mentre l’Ebitda si è attestato a 19,8 milioni di euro, pari al 15,4% dei ricavi. Un contributo significativo arriva dai mercati internazionali, che rappresentano il 46% del fatturato complessivo. La presenza in 65 Paesi conferma la capacità di Surgital di competere a livello globale, con gli Stati Uniti che si confermano il principale mercato estero, incidendo per circa il 15% sul totale delle vendite.

Nonostante le incertezze economiche e geopolitiche e le oscillazioni del cambio euro-dollaro, l’azienda ha mantenuto una posizione solida, sostenuta da un modello di business costruito in oltre quarant’anni di attività. Nel corso del 2025 sono stati inoltre investiti 4 milioni di euro nell’ammodernamento degli impianti e nell’ottimizzazione dei processi produttivi.

Investimenti 2026 tra digitalizzazione e Industria 5.0

Per il 2026 il piano industriale prevede ulteriori 7 milioni di euro destinati a digitalizzazione, automazione e sviluppo tecnologico secondo i principi dell’Industria 5.0. L’obiettivo è aumentare l’efficienza operativa, migliorare la gestione dei processi e sostenere una crescita strutturata e duratura. Parallelamente prosegue il rafforzamento della presenza nei principali mercati internazionali.

Surgital cresce all’estero e debutta nel bakery con Pastificio Bacchini®

Massimiliano Bacchini, Chief Sales and Commercial Officer e membro del Consiglio di Amministrazione di Surgital

Come sottolinea Massimiliano Bacchini, Chief Sales and Commercial Officer e membro del Consiglio di Amministrazione: «La nostra strategia di sviluppo continua a concentrarsi su Europa e Nord America, anche grazie al rafforzamento delle reti commerciali intrapreso nell’ultimo biennio, in particolare in Germania e Francia.  In merito ad altre aree di crescita, osserviamo con interesse i paesi dell’America Latina, anche grazie alle ultime disposizioni Mercosur, e l’Asia, paese in cui Surgital esporta con continuità, aree comunque che continuiamo a monitorare a causa degli eventi geopolitici in corso. Nonostante l’instabilità globale e le sfide del settore, restiamo positivi e pronti a proseguire il nostro percorso di crescita e innovazione».

Bakery Pastificio Bacchini®: Surgital entra in un nuovo segmento

Tra le principali novità del 2026 spicca il lancio della Linea Bakery Pastificio Bacchini®, presentata durante TuttoFood Milano 2026. Con questa proposta, Surgital entra nel segmento bakery introducendo prodotti come pancakes e crêpes, pensati per rispondere alle nuove esigenze della ristorazione moderna. L’offerta intercetta fenomeni in crescita come la snackizzazione e l’aumento delle occasioni di consumo fuori casa, fornendo soluzioni pratiche e versatili per operatori e professionisti del settore. 

«Con la Linea Bakery Pastificio Bacchini® - conclude Bacchini - abbiamo voluto interpretare una tendenza che si sta consolidando che vede la moltiplicazione delle occasioni di consumo di pancakes e crêpes, rendendole più fluide nell’arco della giornata. Le nostre proposte, pur diverse da quelle che rientrano nel core business di Surgital, sono perfettamente coerenti con la nostra identità e promessa al mercato: offrire soluzioni che uniscono la qualità alla praticità di impiego, oltre a garantire un food cost monitorabile». L’ingresso nel comparto bakery rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’azienda, che continua a investire in nuovi segmenti mantenendo al centro qualità, servizio e attenzione alle esigenze della ristorazione professionale.

Surgital
Via Bastia 16/1, 48017 Lavezzola (Ra)
Tel +39 0545 80328

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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