L’estate rappresenta uno dei momenti più dinamici per il canale fuori casa, con una crescita delle occasioni di consumo informale, dalle cene tra amici agli aperitivi, fino ai momenti conviviali in cui i piatti da condividere assumono un ruolo centrale. È anche la stagione in cui i fritti tornano protagonisti nei menù di ristoranti, pub, hamburgerie e locali di street food, grazie alla loro capacità di adattarsi a diverse occasioni di consumo.

Le salse Heinz utilizzate nel Frittini d'Italia Tour

In questo scenario nasce Frittini d’Italia Tour, il progetto firmato Heinz che coinvolge una selezione di ristoranti partner in un percorso dedicato agli abbinamenti tra fritti italiani e salse del brand. L’obiettivo è valorizzare il concetto di host food pairing, ovvero la capacità di individuare la salsa più adatta per accompagnare e arricchire specifiche proposte gastronomiche.

Fritti e salse: il potenziale di un nuovo momento di consumo

Il progetto Heinz nasce anche dai risultati di una ricerca interna condotta da Ipsos per il brand, che ha analizzato il rapporto tra consumatori italiani e salse. Dallo studio emerge come i frittini rappresentino il terzo host food consumato in Italia, pari al 44% del totale, e come nel 34% dei casi vengano accompagnati da una salsa.

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Questi dati confermano il potenziale strategico di un segmento in crescita e rafforzano la direzione intrapresa da Heinz, sempre più orientata a sviluppare soluzioni dedicate alle diverse occasioni di consumo nel mondo della ristorazione professionale. Il progetto punta infatti a creare un collegamento diretto tra prodotto, locale e cliente finale, trasformando l’abbinamento tra fritto e salsa in un elemento distintivo dell’esperienza gastronomica.

Heinz Away From Home: un supporto per ristoratori e distributori

Frittini d’Italia Tour nasce come progetto di brand experience pensato per generare valore lungo tutta la filiera, coinvolgendo brand, ristoranti, consumatori e distributori. Per i locali partner rappresenta un’opportunità per valorizzare le proprie proposte attraverso nuovi abbinamenti e grazie alla riconoscibilità di un marchio come Heinz. «Per noi Heinz non è semplicemente una salsa da portare a tavola: è un partner con cui costruiamo ogni giorno l'esperienza del cliente. Lavorare insieme è stata una scelta naturale: a Vice utilizziamo l'intera gamma di salse Heinz, e questo ci permette di muoverci con libertà su smash burger, panini gourmet e fritti, sapendo di poter contare su un brand che parla la nostra stessa lingua. Con Frittini d'Italia Tour abbiamo raccontato il nostro modo di interpretare il fritto, valorizzandolo attraverso abbinamenti pensati, immediati e coerenti con lo stile del locale. È un progetto che funziona perché unisce gusto, identità e visibilità», commenta Piergiorgio Marinelli, ceo di Vice Hamburgeria, uno dei locali aderenti all'iniziativa.

Piergiorgio Marinelli, ceo di Vice Hamburgeria

Per Heinz, il progetto permette di rafforzare la presenza nei luoghi reali del consumo, dove le salse vengono utilizzate e vissute quotidianamente. La comunicazione passa anche dai canali social dei ristoranti coinvolti, creando un racconto legato ai territori e alle community locali. Per grossisti e distributori, il tour rappresenta invece un’occasione per mostrare il valore del portfolio Heinz Away From Home, composto da prodotti pensati per supportare diverse esigenze professionali, dalla cucina al servizio al tavolo fino al delivery.

Dal fritto regionale alle salse professionali: il ruolo del pairing nei menù

Il principio alla base del progetto è semplice: ogni fritto possiede caratteristiche specifiche in termini di consistenza, gusto e modalità di consumo. Una salsa adeguata può completare la preparazione, esaltarne gli ingredienti e renderla maggiormente riconoscibile all’interno del menù. Durante le tappe del tour, Heinz accompagna i ristoranti partner nella scelta degli abbinamenti attraverso diverse referenze del proprio portfolio professionale.

Tra queste trova spazio la Maionese Heinz, uno dei prodotti simbolo del brand, caratterizzata da una consistenza cremosa, un equilibrio tra dolcezza e acidità e una nota distintiva di senape. La salsa è pensata per accompagnare numerose preparazioni, dai fritti agli hamburger, fino alle proposte di street food, garantendo agli operatori della ristorazione uno standard di gusto riconoscibile nei diversi contesti di servizio.

Heinz Mustard Barbecue: la nuova salsa per burger, fritti e street food

Tra le referenze protagoniste del progetto figura anche Heinz Mustard Barbecue, nuova proposta dedicata agli operatori del fuori casa. La salsa combina note dolci, acidule e speziate, ispirandosi ai sapori della Carolina del Sud. Pensata per valorizzare hamburger, carni alla griglia, pollo, maiale e fritture, può essere utilizzata in diversi modi: come condimento, marinatura, glassa barbecue o ingrediente per arricchire panini e insalate.

Il manifesto della campagna Frittini Tour d'Italia di Heinz

La ricetta, caratterizzata da un gusto dolce e affumicato con sentori di senape e pepe nero, amplia le possibilità creative dei professionisti della ristorazione. Inoltre, Heinz Mustard Barbecue è adatta ai celiaci e vegana, rispondendo alle esigenze di una ristorazione sempre più attenta alla versatilità dell’offerta.

I ristoranti italiani coinvolti nel Frittini d’Italia Tour