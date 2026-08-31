Portare nel mondo il panettone significa promuovere molto più di un prodotto: significa raccontare una cultura fatta di materia prima, lievito madre, tecnica, tempo e sensibilità artigianale. È su questa visione che Agugiaro & Figna, attraverso il brand Le Sinfonie, ha costruito un progetto dedicato ai grandi lievitati, capace di mettere in relazione farine, ricerca, maestri pasticceri, scuole, distributori e grandi appuntamenti internazionali. Un ecosistema che parte dal molino e coinvolge l’intera filiera, contribuendo a diffondere il sapere e l’eccellenza della pasticceria italiana nei mercati internazionali.

Magistrale, la farina della linea Le Sinfonie perfetta per panettoni e grandi lievitati

Le Sinfonie nasce infatti per accompagnare i professionisti dell’arte pasticcera e affianca al prodotto un sistema di collaborazioni, ricerca e alta formazione sviluppato in Italia e all’estero. «La domanda globale di panettone non riguarda più solo l’importazione dall’Italia: sempre più Paesi vogliono produrlo in loco, con farine, tecniche e metodi autentici», spiega Riccardo Agugiaro, amministratore delegato di Agugiaro & Figna. «Questo cambiamento sta ridefinendo le competenze richieste ai professionisti e offre all’Italia l’occasione di esportare non soltanto un prodotto, ma un modello qualitativo».

Panettone Italiano: metodi a confronto

Al centro del mondo dei grandi lievitati c’è Magistrale, la farina pensata per panettone, pandoro, veneziana e altre preparazioni a lunga lievitazione: morbida, elastica e naturalmente robusta, favorisce l’amalgama degli impasti ricchi di grassi, sostiene fermentazioni prolungate senza apportare eccessiva tenacità e garantisce stabilità, lavorabilità e regolarità di sviluppo. Non semplicemente una farina “di forza”, dunque, ma uno strumento tecnico progettato per dialogare con il lievito madre e con lavorazioni complesse, nelle quali equilibrio e ripetibilità sono determinanti.

I maestri pasticceri Ivo Corsini, Manuel Scarpa e Marco Aliberti

Proprio Magistrale è diventata il terreno comune di “Panettone Italiano: Metodi a Confronto”, il progetto di ricerca e formazione con cui Le Sinfonie ha riunito dieci maestri pasticcieri italiani (Aniello di Caprio, Ivo Corsini, Andrea Strabba Tamagnini, Francesco Elmi, Marco Aliberti, Luca Diana, Manuel Scarpa, Antonio Angora, Pierluigi e Simone Gardellin) e i tecnici di Agugiaro & Figna, per analizzare e codificare i quattro principali sistemi di gestione del lievito madre: libero, in acqua, legato e liquido. Il panettone diventa così materia di studio, confronto e crescita professionale, in un equilibrio continuo fra rigore del metodo e libertà creativa. Oltre al percorso sviluppato in Italia attraverso partner commerciali selezionati, in autunno il progetto varca i confini nazionali. Prima tappa il 28, 29 e 30 settembre con i Maestri Marco Aliberti e Francesco Elmi alla Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona (EPGB).

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Andrea Tortora porta il pandoro in laboratorio: due giorni di alta formazione con AT Lab Experience

Nella stessa prestigiosa scuola, l’1 e 2 ottobre, sarà protagonista Andrea Tortora, tra gli interpreti più autorevoli dei grandi lievitati contemporanei, con due giornate esclusive dedicate al pandoro. La collaborazione tra Agugiaro & Figna e Andrea Tortora si sviluppa anche attraverso un’altra iniziativa esclusiva: AT Lab Experience, un format immersivo riservato ai partner Le Sinfonie, nel quale formazione avanzata, confronto diretto con il Maestro e lavoro in laboratorio diventano strumenti per approfondire il mondo dei grandi lievitati nella sua dimensione più tecnica e artigianale. A questa logica si affianca la Molino Experience, che porta i professionisti nel cuore dell’azienda Agugiaro & Figna: luogo di incontro, conoscenza e cultura della materia prima.

Marco D'Andolfi Il pandoro, secondo il maestro Andrea Tortora, protagonista a ottobre in Spagna alla Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona (EPGB)

Le collaborazioni internazionali

La dimensione internazionale di Le Sinfonie trova in Antonio Bachour, suo Global Brand Ambassador, uno dei suoi interpreti più autorevoli. Attraverso la sua attività e il dialogo con il mondo dell’alta pasticceria internazionale, Bachour contribuisce a diffondere la cultura, i valori e la ricerca che caratterizzano Le Sinfonie, rafforzandone il posizionamento nei principali mercati esteri.

Il maestro Antonio Bachour

A questo percorso si affiancano le collaborazioni con altri protagonisti di primo piano dell’alta pasticceria contemporanea, tra cui Fabrizio Galla, Eric Ortuño, David Vidal, Lluís Costa, Gianluca Aresu, Manuel Ferrari, Quentin Berthonneau, e tanti altri prestigiosi nomi del panorama internazionale. Si rafforza inoltre la partnership con Relais Desserts, associazione che riunisce alcune delle più autorevoli maison e personalità della pasticceria mondiale: sarà proprio Jacob Torreblanca, della Torreblanca Escuela Internacional de Alta Pastelería, insieme ad Antonio Bachour, il protagonista di un imperdibile evento a quattro mani, il prossimo 4 ottobre, in occasione della fiera Alicante Gastronomica.

Agugiaro & Figna è certificata B Corp Il 28 giugno 2026 Agugiaro & Figna Molini S.p.A. ha ottenuto la Certificazione B Corp, diventando la prima realtà molitoria specializzata nella lavorazione del grano tenero in Europa a conseguire questo riconoscimento internazionale. Un risultato che rafforza il percorso intrapreso nel 2024 con la trasformazione in Società Benefit e testimonia l’impegno dell’azienda a generare valore non solo economico, ma anche sociale e ambientale, operando secondo elevati standard di responsabilità, trasparenza e miglioramento continuo.

Agugiaro & Figna è certificata B Corp Il 28 giugno 2026 Agugiaro & Figna Molini S.p.A. ha ottenuto la Certificazione B Corp, diventando la prima realtà molitoria specializzata nella lavorazione del grano tenero in Europa a conseguire questo riconoscimento internazionale. Un risultato che rafforza il percorso intrapreso nel 2024 con la trasformazione in Società Benefit e testimonia l’impegno dell’azienda a generare valore non solo economico, ma anche sociale e ambientale, operando secondo elevati standard di responsabilità, trasparenza e miglioramento continuo.

Panettone World Championship, la sfida che porta il grande lievitato nel mondo

Le Sinfonie è inoltre main partner del Panettone World Championship, che si terrà nuovamente a ottobre 2027, l’unico campionato mondiale a squadre che prevede la realizzazione dei prodotti dal vivo e che vanta il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Formazione, ricerca, confronto e competizione diventano così parti di un’unica strategia: creare occasioni nelle quali il grande lievitato italiano possa essere conosciuto, interpretato e valorizzato nel mondo, preservandone l’identità e favorendone al tempo stesso l’evoluzione.

Le Sinfonie è main partner del Panettone World Championship