Il Pecorino Romano Dop è uno dei formaggi italiani più conosciuti e apprezzati nel mondo. Le sue origini affondano nella storia dell'antica Roma, mentre oggi la produzione è concentrata soprattutto in Sardegna. Un legame con il territorio che si unisce a una lavorazione regolata da un preciso disciplinare e a una filiera sottoposta a rigorosi controlli.

Pecorino Romano Dop, uno dei formaggi italiani più conosciuti e apprezzati nel mondo

La Denominazione di Origine Protetta (Dop) tutela l'autenticità del Pecorino Romano e stabilisce le caratteristiche che il prodotto deve rispettare durante le diverse fasi della lavorazione. Dalla qualità del latte alla trasformazione, fino alla salatura e alla stagionatura, ogni passaggio contribuisce a definire il profilo di uno dei simboli della produzione casearia italiana.

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Pecorino Romano Dop: quali sono gli ingredienti

Una delle peculiarità del Pecorino Romano Dop è la composizione essenziale. La ricetta prevede infatti latte di pecora fresco e intero, caglio e sale. Non vengono utilizzati additivi, conservanti o coloranti. La semplicità degli ingredienti permette di valorizzare le caratteristiche della materia prima e il processo di lavorazione. Il risultato è un formaggio dalla personalità marcata, riconoscibile per il sapore intenso e deciso, particolarmente adatto sia alla cucina sia al consumo a tavola.

Il Pecorino Romano Dop è prodotto principalmente in Sardegna, dove la lavorazione del formaggio occupa un posto importante nella filiera agroalimentare

Il Pecorino Romano Dop è senza lattosio?

Il Pecorino Romano Dop è naturalmente privo di lattosio, grazie ai processi di trasformazione e stagionatura che caratterizzano il formaggio. Questa caratteristica lo rende adatto anche a molte persone con intolleranza al lattosio, nell'ambito delle proprie esigenze alimentari. È comunque importante distinguere l'intolleranza al lattosio dalle allergie alle proteine del latte: l'assenza di lattosio non significa infatti assenza delle proteine del latte.

La stagionatura modifica consistenza, intensità e profilo aromatico del Pecorino Romano Dop

Pecorino Romano Dop in cucina: dagli spaghetti alla cacio e pepe alle scaglie

Il Pecorino Romano è uno degli ingredienti più caratteristici della cucina romana e italiana. Il suo gusto sapido e deciso è alla base di ricette celebri come cacio e pepe, carbonara, amatriciana e gricia, dove il formaggio contribuisce in modo determinante all'equilibrio e alla riconoscibilità del piatto. La sua versatilità non si limita alle ricette più note.

Il Pecorino Romano è l'ingrediente caratterizzante della cacio e pepe, insieme alla pasta e al pepe nero

Il Pecorino Romano Dop può essere utilizzato grattugiato sulla pasta, per arricchire ripieni e salse, nella preparazione di prodotti da forno oppure servito in scaglie. Accostato a miele, confetture o frutta fresca, può diventare anche protagonista di un tagliere o di un abbinamento gastronomico capace di valorizzarne le diverse sfumature aromatiche.

La stagionatura cambia il gusto del Pecorino Romano

La stagionatura del Pecorino Romano Dop incide in maniera significativa sulle sue caratteristiche organolettiche. Con il trascorrere del tempo, il formaggio modifica progressivamente consistenza, profumi e intensità del sapore. Nelle stagionature più brevi il profilo può risultare relativamente più delicato, mentre con una maturazione più lunga emergono note più intense, sapide e complesse. È proprio questa varietà a rendere il Pecorino Romano adatto a differenti occasioni di consumo e a molteplici abbinamenti.

Un operatore inserisce la matrice plastica all'interno della fascera per imprimere lo stemma e la denominazione sulla scalzo del formaggio durante la formatura

Perché il Pecorino Romano Dop è un prodotto italiano riconosciuto nel mondo