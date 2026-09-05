Chi portò per primo il tè alla conoscenza degli europei? Non fu Marco Polo

«Il primo europeo a parlare del tè è stato un geografo della Repubblica di Venezia, Giovanni Battista Ramusio, che durante un banchetto con un mercante persiano ha raccolto la descrizione di questa pianta, il chai-catai, diffusa in Cina, che poi ha messo all'interno del suo testo, pubblicato postumo a Venezia nel 1559», commenta Livio Zanini .

Il celebre viaggiatore veneziano Marco Polo, pur avendo attraversato le terre dell'Impero Cinese secoli prima di Ramusio, non menzionò la pianta nel resoconto de Il Milione. L'onnipresenza della bevanda nella società cinese dell'epoca rende certa la sua osservazione diretta del prodotto, la cui assenza nelle trascrizioni fu dovuta a una precisa scelta espositiva. «Ahimè, Marco Polo non parla del tè. Possiamo affermare che sicuramente durante il suo viaggio ha visto il tè, dato che era diffuso in tutto l'impero cinese e anche tra le popolazioni che vivevano nei confini dell'impero, però purtroppo non ha ritenuto degno di essere nominato all'interno del suo resoconto di viaggio», aggiunge Livio Zanini.