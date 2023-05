Prugne della California protagoniste... nel bicchiere: perfette per i cocktail

Che le Prugne della California abbiano tra i tanti punti di forza quello della versatilità non è di certo un mistero. Pochi prodotti possono vantare così tante declinazioni: dentro un'insalata, in un toast con le uova strapazzate, in un dolce, ma anche in una portata principale, magari di carne. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti e a confermarlo ci ha pensato Vincenzo Vitolo, mixologist classe 1991, già vincitore di diversi premi a livello nazionale e internazionale, che insieme al California Prune Board - che dal 1952 rappresenta coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California - ha dato vita a due cocktail speciali, uno alcolico e uno analcolico, che hanno le Prugne della California come protagonista.

Prugne della California protagoniste anche nei cocktail

Prugne della California nel cocktail

Per realizzare Pru-Ale e il Balsamico, che hanno entrambi come ingrediente principale le Prugne della California, Vincenzo Vitolo ha scelto sapientemente e mixato con cura gli ingredienti così da creare un gusto unico e un equilibrio delicato. Per la versione alcolica Pru-Ale è stato creato un home-made gin alle Prugne della California a cui poi sono stati uniti Ginger Ale e scorzetta di limone. Nel cocktail analcolico Balsamico, invece, lo sciroppo alle Prugne della California è mixato con balsamico, ginger beer e scorzetta di limone.

Pru-Ale e Balsamico (foto California Prune Board)

«Nella creazione di un nuovo cocktail è essenziale bilanciare correttamente i singoli componenti così da ottenere un risultato armonico e creare un connubio perfetto tra olfatto e palato - ha spiegato Vitolo - Le Prugne della California sono un ingrediente estremamente versatile e ideale anche per creare cocktail originali e gustosi. Sia nel Pru-Ale, che vede l’utilizzo delle Prugne della California in una base alcolica, sia nel Balsamico realizzato invece senza uso di alcolici, questo ingrediente si abbina armoniosamente agli altri componenti creando un mix unico e invitante».

Vincenzo Vitolo durante l'evento di presentazione a Terrazza Palestro

I due cocktail sono stati presentati in una serata organizzata a Milano, a Terrazza Palestro, e la presentazione è stata un vero e proprio percorso sensoriale. Per raggiungere questo obiettivo il California Prune Board ha coinvolto il profumiere Cristian Calabrò, che ha creato un percorso olfattivo le cui note si armonizzano con quelle del cocktail Pru-Ale: una combinazione perfetta tra le materie prime e gli ingredienti del cocktail per un’esperienza immersiva davvero unica.

«L’idea di creare un bouquet olfattivo con le Prugne della California al centro, mi ha subito evocato il sole, l’energia e le molteplici sfaccettature di questo frutto. L’ho immaginato come protagonista della fragranza, con una nota di testa agrumata, incisiva e frizzante in cui la parte più severa, affidata al Ginepro, si ammorbidisse, abbracciato dalla dolcezza del frutto. Pru-Ale è una creazione che esorta la prossima estate», ha evidenziato il profumiere di CFF - Creative Flavours & Fragrances.

La versatilità delle Prugne della California

A rappresentare le Prugne della California nell'evento di Milano, Esther Ritson-Elliott, Director of International Marketing and Communications del California Prune Board. Con lei abbiamo approfondito il legame tra le Prugne della California e la mixology e, in generale, la versatilità di un prodotto unico nel suo genere.

Esther Ritson-Elliott

Quali caratteristiche rendono le Prugne della California un ingrediente adatto per la mixology?

Le Prugne della California sono un ingrediente estremamente versatile e ideale anche per creare cocktail originali e gustosi. Contengono, infatti, acido malico (1,1g/100g): un potenziatore naturale del sapore che migliora la percezione del gusto degli alimenti. In combinazione con la loro sottile dolcezza dovuta al mix di zuccheri naturali (alto sorbitolo, basso saccarosio), le Prugne della California sono particolarmente indicate come ingrediente versatile in ogni preparazione dolce o salata, nonché nei cocktail. Naturalmente dolci, ma con basso indice glicemico, le Prugne della California contribuiscono infatti ad addolcire combinazioni alcoliche e non nella mixology. Grazie all’elevato contenuto di sorbitolo che le caratterizza, è possibile ad esempio sostituire lo zucchero nei cocktail con la purea di Prugne della California, riducendo del 30% il contenuto totale di saccarosio. Il colore scuro e profondo delle Prugne della California contribuisce, inoltre, a dare un colore distintivo all’interno delle più diverse ricette della mixology.

Esistono proposte specifiche per i professionisti della mixology?

Intere, a dadini, in purea… Le possibilità di utilizzo delle Prugne della California nella mixology sono numerose. In particolare, per la creazione di una perfetta purea di Prugne della California raccomandiamo l’utilizzo di 1 tazza e ? di tazza di Prugne della California e 6 cucchiai di acqua calda. Amalgamare bene le Prugne della California e l’acqua in un mixer fino a ottenere una purea. Utilizzare il preparato per conferire naturale dolcezza ai cocktail a base di Gin o per creare contrasto con un ingrediente particolare come lo zenzero, la purea di Prugne della California preparata secondo il procedimento indicato dura per un periodo massimo di un mese, se conservato correttamente in frigo.

L’evento ha dimostrato come le Prugne della California si prestino a numerosi abbinamenti e siano particolarmente versatili. Quali sono le proposte più sorprendenti in questo senso?

Gli abbinamenti creativi in cucina con le Prugne della California sono praticamente infiniti. La loro versatilità deriva, infatti, da un sapore unico e complesso combinato con una dolcezza naturale che ne consente l’inserimento in piatti dolci e salati, nonché in prodotti lievitati e da forno, a cui aggiungono un gusto pieno ed intenso, che non sovrasta quello degli altri ingredienti della ricetta. Dal cioccolato fondente alla birra artigianale, dal miso alle acciughe, le Prugne della California si abbinano perfettamente a un’ampia gamma di ingredienti. Donano un sapore dolce e delizioso a ogni ricetta, ma anche una consistenza “corposa” rendendo ancora più gustosi i piatti o gli snack salutari. Quando, infatti, le Prugne della California vengono abbinate ad ingredienti insoliti come olive, miso e addirittura acciughe, questo frutto versatile diventa subito “corposo”, sia dal punto di vista del gusto, che della consistenza; è un ingrediente di grande pregio per una cucina naturale e una dieta ricca di frutta e verdure.