Domenica in cantina: scopri i vini della Valtènesi a Profumo di mosto

Domenica 6 ottobre 2024, segnatevi questa data sul calendario: si rinnova l’appuntamento con “Profumi di Mosto”, un evento che ogni anno fa vibrare le colline della Valtènesi, sulla sponda occidentale del lago di Garda. Con la vendemmia che si avvicina, il Consorzio Valtènesi invita winelover, turisti e appassionati a una giornata indimenticabile, ricca di colori, profumi e sapori tipici del nostro meraviglioso territorio.

Profumi di Mosto: un tour tra le cantine della Valtènesi

Profumi di Mosto: 23 edizioni di vino e divertimento

Quest’anno si celebra la 23ª edizione di questa straordinaria festa in cantina. Immaginate 27 aziende vinicole aperte, pronte a svelare i segreti dei loro nettari. Non è solo una passeggiata tra i vigneti; è un viaggio sensoriale che vi porterà a scoprire il Groppello e il Tuchì, i nostri vitigni autoctoni che raccontano storie di passione e tradizione. Tra le aziende presenti spiccano alcune eccellenze recentemente premiate nella guida "Vini d'Italia 2025" del Gambero Rosso. Quattro cantine della Valtènesi hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento dei Tre Bicchieri: Pasini San Giovanni con il suo Valtènesi Rosagreen 2023, Avanzi con il Valtènesi Antietesi 2023, Turina con il Valtènesi Fontanamora 2023, e Selva Capuzza con il San Martino della Battaglia Campo del Soglio 2023. Oltre a queste, faranno parte del circuito anche altre cantine di spicco come Costaripa, che ha ottenuto i Tre Bicchieri con il Metodo Classico Rosé Mattia Vezzola 2018, e Perla del Garda, premiata per il Lugana Perla 2023.

Ecco un assaggio delle cantine che potrete visitare:

Manerba : Avanzi

: Avanzi Calvagese della Riviera : Averoldi, Cantina La Torre, Redaelli de Zinis

: Averoldi, Cantina La Torre, Redaelli de Zinis Bedizzole : Averoldi Francesco

: Averoldi Francesco Polpenazze : Bergognini, Le Sincette, L’Ulif

: Bergognini, Le Sincette, L’Ulif Desenzano del Garda : Cà Maiol, Citari, Selva Capuzza

: Cà Maiol, Citari, Selva Capuzza Lonato : Saottini, Perla del Garda, Tenute del Garda

: Saottini, Perla del Garda, Tenute del Garda Puegnago : Scolari, Conti, Thun, Pasini San Giovanni

: Scolari, Conti, Thun, Pasini San Giovanni Muscoline : Cascina Belmonte, La Guarda, Pietta

: Cascina Belmonte, La Guarda, Pietta Pozzolengo : Cobue

: Cobue Moniga : Costaripa, Monte Cicogna

: Costaripa, Monte Cicogna Padenghe: Opera Roses, Pratello

Ogni cantina ha preparato un’accoglienza speciale, con degustazioni di almeno tre vini e piatti tipici del territorio. Potrete immergervi nell'atmosfera calda e avvolgente delle cantine e gustare prelibatezze che vi faranno innamorare della Valtènesi.

La Casa del vino della Valtènesi: un'esperienza da non perdere

Ma non finisce qui! Dovete assolutamente visitare la Casa del Vino della Valtènesi, situata nella splendida Villa Galnica di Puegnago (Bs). Qui troverete un banco d’assaggio con i vini di altre 13 cantine, tra cui nomi noti come Antica Corte ai Ronchi e Cantina Zatti. E se volete portare a casa un pezzo di questa esperienza, potrete acquistare i vini direttamente dai produttori!

Profumi di Mosto: costruisci il tuo itinerario

Ogni visitatore ha la possibilità di costruirsi il proprio percorso di degustazione consultando il sito ufficiale. Qui potrete scoprire tutte le proposte e prenotare il vostro biglietto, disponibile in prevendita a soli 25 euro, che include sia l’esperienza in cantina sia la visita alla Casa del Vino. Ma attenzione, i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, quindi affrettatevi!

Valtènesi, sulla sponda occidentale del lago di Garda

Quest'anno, Profumi di Mosto non è solo un evento, ma un’occasione per immergersi nella cultura del vino, scoprire la dedizione dei vignaioli e gustare il meglio che la Valtènesi ha da offrire. Non dimenticate di portare con voi un buon appetito e la voglia di divertirvi! La vendemmia vi aspetta, pronti a brindare insieme