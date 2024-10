In cammino tra i borghi: esperienze autentiche e comunità da scoprire

La diffusione di un’altra idea di stare, di condivisione e di vita con le piccole comunità è il tema dell’ottava edizione della "Giornata nazionale dei borghi autentici d’Italia" (Bai) presentata a Roma nella sede della Stampa Estera insieme alla "Giornata del Camminare" (12-13 ottobre). Per conoscere meglio le tante piccole realtà italiane da vicino e viverne la quotidianità, è stato predisposto un articolato programma di iniziative dal 12 al 20 ottobre, nel rispetto con l'ambiente e con uno sguardo ad un futuro più sostenibile.

La presentazione della Giornata nazionale dei borghi autentici d’Italia

Ne hanno parlato Rosanna Mazzia, presidente dell'Associazione Borghi autentici d’Italia, Vincenzo Santoro dell'Anci-Associazione nazionale comuni italiani, Anna Donati dell'Amodo (Alleanza per la mobilità dolce), Paola Autore dell'Aitr, Associazione italiana turismo responsabile, Paolo Scaramuccia di Legacoop, Alessandra Bonfanti, responsabile Piccoli Comuni Legambiente e da Alessandro Pozzi di FederTrek, organizzatore della "Giornata del camminare". L'iniziativa vuole essere anche un’esortazione a favorire la nascita di progetti e iniziative che promuovano lo sviluppo di una responsabilità collettiva e stimolino la partecipazione attiva alla vita delle persone con occasioni di socialità e azioni, valorizzando il contributo di ciascuno.

I borghi elemento chiave del turismo italiano

«I nostri borghi non devono essere visti solo come mete turistiche - ha detto Rosanna Mazzia, presidente nazionale dell’Associazione - ma come una dimensione e un contesto contemporaneo dello stare e del vivere sia per i residenti che per i turisti, considerati cittadini temporanei. Le comunità locali devono essere valorizzate con lo sviluppo delle energie dei luoghi che spesso sono dormienti e latenti».

Uno dei borghi autentici d’Italia: Serrastretta

I comuni posso essere così stimolati a potenziare un segmento di turismo diverso e destagionalizzato, interessato alla cultura del luogo, alle attività artigianali e alle tradizioni della tavola. Importante novità di questa edizione è la partnership con Federtrek – Escursionismo e Ambiente, ente di promozione sociale nato per diffondere la cultura del cammino e che ogni anno coinvolge migliaia di individui in tutta Italia tramite percorsi che attraversano le strade di città e borghi, inclusi quelli della rete dei Borghi Autentici.

Uno dei borghi autentici d’Italia: Casali del Manco

Per il suo presidente Alessandro Piazzi la sinergia tra le due giornate è «un'occasione importante in cui unire le forze per ribadire la centralità del camminare nelle politiche di sviluppo delle aree interne». Infatti, il legame tra borghi e cammini è da sempre molto stretto e fa scoprire l’ambiente urbano da un’altra prospettiva, vivendone gli spazi a misura di persona. Per Vincenzo Santoro dell'Anci è proprio con una forte mobilitazione dei cittadini che tanti piccoli Comuni svelano i propri tesori, mentre per Paolo Scaramuccia di Legacoop i modi pensati per valorizzarli spesso sono virtuosi ed originali. Per Paola Autore dell'Associazione italiana turismo responsabile, inoltre, I borghi costituiscono una grande ricchezza storica, culturale e turistica per il nostro Paese e per questo servono azioni che favoriscono sviluppo economico, opportunità di lavoro e qualificazione dei servizi.

Uno dei borghi autentici d’Italia: Minervino Murge

«Forte anche quest'anno è l'impegno dell'Alleanza di Mobilità dolce - dice Anna Donati - per innovare e promuovere soluzioni che sappiano intrecciare le esigenze di chi vive un territorio ogni giorno, con quelle di chi vi arriva per fare nuove esperienze e conoscenze».

Tanti eventi per scoprire i borghi autentici d’Italia

Tanti gli appuntamenti previsti per interessare e coinvolgere un pubblico eterogeneo dalle diverse aspettative. Si va dalla presentazione dei frutti ritrovati il 12 e 13 ottobre a Ormea (Cuneo) alla valorizzazione della montagna di Serrastretta (Catanzaro) il 20 ottobre, dalla ricostruzione dell’ambiente dei briganti della Maiella a Torricella Peligna (Chieti) il 12 ottobre alla quarta edizione del Festival delle Arti Figurative e della Poesia a Modolo (Oristano) il 19 e 20 ottobre, ma veramente tanti e tutti diversi saranno gli eventi proposti dai singoli borghi.