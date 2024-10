Bergamo celebra il formaggio italiano: arriva la 9ª edizione di Forme

Bergamo si prepara a ospitare la nona edizione di Forme, evento dedicato al mondo del formaggio e del settore lattiero-caseario italiano. Dal 18 al 20 ottobre, il centro storico di Città Alta sarà il cuore di una manifestazione imperdibile per produttori, esperti e appassionati di formaggio.

Forme torna a Bergamo con la nona edizione

Forme, il tema 2024

Il tema di quest'anno, Forme in Italy, celebra l'eccellenza e l'unicità dei prodotti caseari italiani, sottolineando il loro valore per il nostro patrimonio culturale, economico e gastronomico. L'edizione 2024 si pone l’obiettivo di raccontare il profondo legame tra il formaggio e il territorio, contribuendo a creare una vera e propria identità culturale che abbracci l'intera tradizione casearia italiana. Nella suggestiva cornice di Piazza Vecchia, ritorna la Piazza Mercato del Formaggio, un evento a ingresso libero dove sarà possibile scoprire e acquistare le eccellenze casearie provenienti dalle Cheese Valleys Orobiche. Esperti Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) e sommelier dell’Ais guideranno i visitatori in un percorso di degustazione tra sapori autentici, arricchito da vini pregiati e prodotti agroalimentari di alta qualità. Anche i più piccoli potranno partecipare a momenti formativi e di animazione, grazie alla presenza della Scuola Casearia di Pandino (Cr)

Forme, il Circolo della Gastronomia Creativa italiana e i Cheese Labs

Dopo il grande successo dell’edizione 2023, torna il Circolo della Gastronomia Creativa Italiana. Situato nei giardini del Circolino di Città Alta, questo spazio offrirà un'area mercato e ristorazione dove sarà possibile acquistare e gustare piatti realizzati con i migliori prodotti delle città di Bergamo, Alba e Parma. L’evento si svolgerà durante il weekend di FORME, dal 18 al 20 ottobre, e proseguirà anche il weekend successivo, dal 25 al 27 ottobre.

Le masterclass di Forme, i Cheese Labs, offrono un programma ricco e variegato

Le celebri masterclass di Forme, i Cheese Labs, offrono un programma ricco e variegato, che include degustazioni di formaggi italiani ed esteri abbinati a vini, distillati e altre specialità culinarie. Produttori, affinatori e gastronomi guideranno i partecipanti alla scoperta di abbinamenti inediti, garantendo un'esperienza sensoriale unica. I Cheese Labs si terranno in location storiche di Città Alta come il Circolino di Città Alta, Da Mimmo, Lalimentari e Il Sole. Novità del 2024 è la partecipazione del Bù Bistrot in Carrara, situato nei giardini del Museo d'Arte di Piazza Giacomo Carrara, 82. Queste masterclass offriranno momenti unici, dove eccellenze casearie e prodotti agroalimentari d'alta qualità si fonderanno in sorprendenti esperienze culinarie.

Forme, le altre iniziative

L'iniziativa Cheese Ambassador, nata nel 2022, mira a creare una rete di ristoratori e chef impegnati nella valorizzazione della cultura casearia. Attraverso menù dedicati e serate a tema, questa rete si propone di promuovere i formaggi italiani, esaltandone la qualità e il legame con il territorio. Durante Forme 2024, si terrà un ciclo di convegni e tavole rotonde dedicato al mondo lattiero-caseario. Esperti, accademici e rappresentanti delle istituzioni discuteranno le principali sfide e opportunità del settore, con un'attenzione particolare alla protezione del made in Italy. Sarà un’occasione per confrontarsi su tematiche cruciali come l’innovazione, la sostenibilità e il futuro del comparto.

Il Concorso Caseario Internazionale "Stupore ed Emozione", giunto alla sua sesta edizione, premierà i migliori formaggi e produttori in due categorie: Oltre il Formaggio e Il Casaro d’Oro. Organizzato in collaborazione con Onaf, il concorso metterà in luce le eccellenze casearie italiane e internazionali, con un focus sulle innovazioni nel settore e sulla qualità delle produzioni. Oltre agli eventi principali, Forme 2024 offrirà momenti dedicati alla creatività e alla solidarietà. Tra questi, corsi di disegno naturalistico per i bambini e l'iniziativa solidale Il Formaggio Alimenta la Ricerca. Quest’ultimo progetto, organizzato insieme ad Armr, sostiene la ricerca sulle malattie rare, con i fondi raccolti durante il Red Party destinati all’Istituto Mario Negri.