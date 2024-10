Taormina WinExpo: tre giorni di sapori e tradizioni tra vino e alta cucina

Taormina (Me) si prepara a trasformarsi nel cuore pulsante dell’enogastronomia mediterranea con la prima edizione di "Taormina WinExpo", in programma dal 25 al 27 ottobre. Un weekend all’insegna del buon vino e dell’alta cucina, che vedrà protagonisti non solo i migliori vini siciliani, ma anche chef stellati, birre artigianali, masterclass e talk show. Con il suo mix di sapori, cultura e scenari mozzafiato, Taormina offrirà agli appassionati del gusto un’esperienza unica, tra le suggestive Piazza Duomo e Piazza IX Aprile e negli hotel della città.

Taormina WinExpo: nel cuore del Mediterraneo tra vino e alta cucina

Organizzato da Sicily Event con il patrocinio del Comune di Taormina e dell’assessorato al Turismo, l’evento si svolgerà nelle principali piazze della città, come Piazza Duomo e Piazza IX Aprile, suggestivi luoghi storici dove il pubblico potrà degustare i vini di numerose cantine siciliane e di altre regioni.

Davide Merlino, di Sicily Event, e lo chef stellato Pietro D’Agostino hanno creato un evento unico, che unisce il mondo del vino con esperienze culinarie di alto livello, coinvolgendo anche i più rinomati hotel di Taormina.

Programma di Taormina WinExpo

Il programma dell'evento sarà ricco di appuntamenti per appassionati di vino e gastronomia. Oltre alle degustazioni nelle due piazze principali, ci saranno talk e masterclass guidate da esperti del settore.

Venerdì 25 ottobre

15:00 - 22:00 : Apertura stand degustazione vini e food.

Talk con la food blogger Barbara Conti: "La Sicilia al centro di WinExpo".

Panel Wine & Mixology con il sommelier Salvo Ognibene e il barman Mattia Cilia.

Masterclass: Il Carricante nei diversi versanti dell'Etna - Hotel Continental.

Sabato 26 ottobre

15:00 - 23:00 : Stand degustazione.

Panel Beer & Wine con il Maestro Assaggiatore Danilo Trapanotto e il mastro birraio Daniele Grasso.

Masterclass: La Sicilia del vino, vigneti ed annate a confronto - Hotel Continental.

Cena gourmet a cura dello Chef Giacomo Caravello - Hotel Palazzo Vecchio.

Domenica 27 ottobre

15:00 - 22:00 : Stand degustazione.

Panel Star & Wine con lo chef Pietro D'Agostino, Accursio Craparo e il sommelier Roberto Raciti.

Masterclass Etna: le contrade di Firriato - Hotel Continental.

Cena gourmet con lo chef Giuseppe Geraci - Hotel Metropole.

Cena gourmet con lo chef Accursio Craparo - Ristorante Kistè.

Cantine presenti a Taormina WinExpo

Alcune delle prestigiose cantine che prenderanno parte all’evento includono: Firriato, Vini Calì, Tenuta Ferrata, Cuore Di Marchesa, Azienda Di Dio, Terre Mora, Bonsignore, Casale 120, Le Due Tenute, Tenute Di Nuna, Russo Winery, Gambino, Azienda agricola D'Amico, Campisidrasi, Tenuta Palmento San Basilio, Azienda Agricola Raciti, Tenute Cuffaro, Azienda agricola Lombardo, Azienda agricola Battiato Filadelfo.