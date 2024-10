Astoi Confindustria Viaggi: un “villaggio” di opportunità al Ttg di Rimini

Astoi Confindustria Viaggi sarà protagonista alla 61ª edizione del Ttg Travel Experience, che si terrà dal 9 all'11 ottobre 2024 alla Fiera di Rimini. Anche quest'anno, l'associazione si distingue con il suo innovativo "Villaggio Astoi", una formula vincente che punta a rafforzare la cooperazione tra i professionisti del settore turistico.

Ttg Travel Experience alla Fiera di Rimini

Il successo del "Villaggio Astoi" al Ttg Rimini

Situato al Padiglione A3 su una superficie di 900 mq, il "Villaggio Astoi" ospita alcuni dei nomi più importanti del tour operating italiano. Tra i partecipanti, spiccano aziende come Alidays Travel Experiences, Alpitour, Costa Crociere, e molti altri operatori che rappresentano un punto di riferimento nel mercato del turismo. Questa disposizione collettiva non solo favorisce l'incontro tra operatori, ma sottolinea l'importanza della collaborazione e del dialogo con le agenzie di viaggio. Come sottolinea il presidente di Astoi, Pier Ezhaya, «La coesione tra i principali attori del settore turistico è fondamentale per il rafforzamento del mercato. Il Villaggio Astoi è una vetrina di eccellenza che consente di stabilire importanti contatti e avviare nuove collaborazioni».

Il ritorno dell'Astoi Party al Ttg Rimini

Un altro momento clou dell'evento sarà l'attesissimo Astoi Party, che dopo il successo dello scorso anno, torna nella suggestiva location del Rockisland di Rimini il 10 ottobre. L'evento, organizzato dal delegato al marketing e agli eventi, Stefano Pompili, e curato da Art Group, sarà un'esclusiva serata su invito.

Pier Ezhaya, presidente di Astoi

L'Astoi Party, che nel 2023 ha visto la partecipazione di circa 900 ospiti, rappresenta un'occasione unica di socializzazione e networking. Vi parteciperanno rappresentanti di tour operator, agenzie di viaggi, network, enti del turismo e stampa specializzata, oltre ad altri professionisti del settore. Il successo dell'evento è reso possibile anche grazie al supporto di prestigiosi partner come Europ Assistance, American Express, Neos Air e Art Group.

Un momento di aggregazione e festa con Astoi al Ttg

L'Astoi Party è molto più di un semplice evento mondano. Come spiega il presidente Ezhaya: «Questo party rappresenta un momento prezioso di aggregazione per tutti i protagonisti del settore. In un periodo di grandi sfide, è fondamentale celebrare il sodalizio tra gli attori del turismo e adottare strategie che superino logiche frammentarie. L'Astoi Party è una testimonianza concreta del nostro impegno verso la coesione e la crescita del mercato».

La serata sarà un'occasione per mettere da parte la frenesia della fiera e godere di un momento di leggerezza, consolidando relazioni e dialoghi in un contesto informale ma di grande importanza per il futuro del settore.

Ttg Rimini, impegno per il futuro del turismo

Con una partecipazione che coinvolge oltre 200 associazioni, il Ttg Travel Experience è uno degli appuntamenti più importanti per il mercato turistico italiano e internazionale. Astoi si conferma come uno dei protagonisti assoluti, portando avanti il proprio impegno per la promozione del turismo sostenibile e la tutela degli interessi dei tour operator associati. Grazie all'impegno dell'associazione, Ttg 2024 sarà una piattaforma di dialogo e innovazione, offrendo nuove opportunità per il rilancio del turismo, uno dei settori più colpiti negli ultimi anni. Il "Villaggio Astoi" e l'Astoi Party ne sono la dimostrazione tangibile, rappresentando la volontà di creare sinergie e guardare con ottimismo al futuro.