Bto 2024: focus su innovazione e intelligenza artificiale nel turismo

La Stazione Leopolda di Firenze si prepara ad accogliere la sedicesima edizione di Bto - Be Travel Onlife, un evento dedicato al settore turistico in programma il 27 e 28 novembre 2024. Quest'anno, il tema centrale è “Balance: AI Confluence in Travel”, un argomento di grande attualità che invita a riflettere sull'importanza di trovare un equilibrio tra l'Intelligenza Artificiale (AI) e l'insostituibile valore delle interazioni umane nel turismo.

Organizzata dalla Regione Toscana e dalla Camera di Commercio di Firenze, l'evento è frutto di un'attenta pianificazione realizzata da Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica e PromoFirenze. Bto si è affermata come uno degli appuntamenti più importanti per gli operatori del turismo e gli innovatori digitali in Italia, con un programma elaborato da un team di 99 esperti sotto la direzione scientifica di Francesco Tapinassi.

Nelle passate edizioni, Bto ha visto la partecipazione di 350 speaker provenienti da 28 Paesi e ha ospitato oltre 100 eventi, coinvolgendo 125 giornalisti accreditati e 42 partner tra università e organizzazioni del settore. Quest'anno, il programma si articolerà in quattro principali temi: Destination, Digital Strategy, Food & Wine Tourism e Hospitality, con la partecipazione di importanti rappresentanti del settore, come Booking.com, Google Travel e Airbnb. Come in passato, la Camera di commercio di Firenze ha organizzato due eventi di avvicinamento a Bto. Il primo, Bto ON TOUR, si è tenuto a Perugia il 29 ottobre e il prossimo appuntamento sarà a Torino il 4 novembre.

L'evento si inserisce in un contesto di profonda trasformazione nel settore turistico, determinato dall'adozione crescente di tecnologie AI, inclusi software di AI generativa e chatbot. Secondo le previsioni, il mercato globale dell'Intelligenza Artificiale nel turismo dovrebbe raggiungere i 5,2 miliardi di dollari entro il 2030, con una crescita media annua del 16,3% tra il 2023 e il 2030. Un'indagine di Deloitte Insights ha rivelato che circa il 57% delle aziende turistiche ha aumentato l'uso dell'AI dal 2022 al 2023, per migliorare l'efficienza operativa e rispondere a clienti sempre più digitalizzati.

La sfida principale che Bto si propone di affrontare è come bilanciare l'automazione dell'AI con l'interazione umana, evitando esperienze impersonali. Sebbene l'AI possa contribuire a migliorare l'assistenza, ridurre i costi e personalizzare le offerte, è fondamentale preservare il tocco umano. Recenti studi suggeriscono che l'adozione dell'AI potrebbe ridurre i costi operativi delle aziende fino al 30%, consentendo al contempo una riallocazione delle risorse umane in ruoli strategici.

La sezione Destination, curata da Emma Taveri, si concentrerà su strategie di turismo sostenibile e inclusivo, presentando casi di successo da città come Barcellona, Vienna e Berlino. Saranno esplorati anche i temi della partecipazione civica e delle soluzioni per l'overtourism. Nel tema Digital Strategy, coordinato da Giulia Eremita e Rodolfo Baggio, si approfondiranno le applicazioni dell'AI e come queste possano supportare il lavoro nel turismo, senza sostituire le competenze umane. In particolare, l'accento sarà posto sull'uso della robotica e sulle opportunità offerte dalle tecnologie emergenti.

La sezione dedicata al Food & Wine Tourism, guidata da Roberta Milano, discuterà dell'impatto del cambiamento climatico e dell'AI sull'enoturismo. Interventi di esperti, tra cui Luca Mercalli, offriranno spunti su come le tecnologie possono interagire con le tradizioni gastronomiche italiane. Infine, la sezione Hospitality, coordinata da Nicola Zoppi, esaminerà come l'AI sta cambiando il panorama dell'accoglienza, dal revenue management al customer care, con la partecipazione di nomi noti del settore come Four Seasons e Starhotels.

