Champagne Experience, a Modena un viaggio alla scoperta di Maison e vigneron

È tutto pronto per la 7ª edizione di Champagne Experience, l'evento di riferimento in Italia dedicato al mondo dello champagne, in programma presso gli spazi di ModenaFiere il 20 e 21 ottobre 2024. L'iniziativa, organizzata da Excellence - Società Italiana Distributori e Importator, riunisce ventuno tra i maggiori importatori e distributori italiani di vini e distillati d’eccellenza.

A Modena torna la Champagne Experience

Champagne Experience, l’edizione 2024

Questa edizione offrirà agli operatori del settore e agli appassionati un'opportunità unica per approfondire la conoscenza dello champagne. Saranno disponibili oltre 900 etichette in degustazione, rappresentanti 167 realtà, che includono storiche Maison e piccoli vigneron. La disposizione espositiva dei vini sarà suddivisa in base alla loro appartenenza geografica, corrispondente alle diverse zone di produzione della Champagne - Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte des Blancs e Côte des Bar. Quest'anno, le "maison classiche" saranno riunite in un'area specifica all'interno dei cinquemila metri quadrati dei Padiglioni di ModenaFiere.

«La macchina organizzativa di Champagne Experience - afferma Luca Cuzziol, presidente della Società Italiana Distributori e Importatori - è pronta per accogliere tutti i professionisti, gli operatori e gli amanti dello champagne che si sono già accreditati. Sono ormai quasi esauriti anche i posti a disposizione per le master class che, come ogni anno, rappresentano un fiore all’occhiello della manifestazione e consentono di approfondire temi specifici grazie alla presenza di ospiti esclusivi e relatori di grande professionalità».

Champagne Experience, le masterclass

Saranno sei le master class in programma, suddivise nei due giorni di manifestazione. La prima, dal titolo “Da Chouilly a Mesnil-Sur-Oger”, si terrà domenica 20 ottobre alle 12.30 e sarà condotta da Alberto Lupetti, esperto giornalista e divulgatore di champagne. Non si tratterà di un generico confronto sui Blanc de Blancs, ma di un viaggio sensoriale per comprendere le piccole, ma decisive differenze tra i due terroir molto vicini. Nello stesso orario, il sommelier Luca Boccoli condurrà la master class “Il buio oltre il perlage”, in cui i partecipanti assaggeranno sei cuvée bendati, guidati da un degustatore non vedente. Sarà presente anche Geoffrey Orban, direttore di Educavin, noto per la sua esperienza nella divulgazione della Champagne. Orban condurrà due incontri: “Aube, Riceys e Montgueux” alle 14.00 e “Qualità tra piccole e grandi maison” alle 15.30.Lunedì 21 ottobre, Alberto Lupetti presenterà due ulteriori master class: “Da Bouzy ad Ay” alle 12.30 e “Coteaux champenois” alle 15.30.

Champagne Experience, le collaborazioni

Quest’anno, Champagne Experience rinnova la collaborazione con Champagne de Vignerons, un'associazione creata nel 2001 dal Syndicat Général des Vignerons de la Champagne per promuovere il lavoro dei piccoli vigneron. Il programma prevede anche una serie di Sponsor Class organizzate dai partner di Champagne Experience, dedicate non solo allo champagne ma anche a prodotti d’eccellenza del territorio emiliano. Tra i partner figurano il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano e il Consorzio Tutela Lambrusco.

Tutti i servizi di ristorazione durante la manifestazione saranno curati dal Consorzio Modena a Tavola, mentre la selezione dei vini sarà gestita da Onav (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Vino), storico partner di Champagne Experience. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Modena e il sostegno della Camera di Commercio di Modena, il cui contributo è fondamentale per la riuscita di questa importante manifestazione.