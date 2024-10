Ottobre con le stelle al Lido Palace di Riva del Garda

A Riva del Garda (Tn) fervono i preparativi per l'esordio, giovedì 17 ottobre, del primo "Autumn Festival", dieci giorni di pura magia enogastronomica dove i sapori autentici delle piccole produzioni di qualità incontreranno la cucina d’autore. Magica anche la location: l'hotel 5 stelle lusso Lido Palace The Leading Hotels of the World. Dieci giorni all'insegna dell'haute cuisine e dei peccati di gola con chiusura in pompa magna domenica 27 ottobre. Con questo evento, che si preannuncia ricco di suggestioni, il Lido Palace rende omaggio ai colori, ai profumi, ai sapori dell’autunno, la stagione che ci regala dei paesaggi naturalistici unici, nell'incanto del Sommolago trentino.

Arriva l'Autumn Festival al Lido Palce

L'omaggio del Garda trentino all'olio, ai limoni, al tartufo, al vino

«È stato facile immaginare il goloso calendario di attività con cui intendiamo promuovere la ricchezza di questo territorio – ha spiegato Vanessa Negri – pensiamo solo all’olio, al vino, ai limoni, al tartufo, una materia prima eccellente che prenderà vita nelle mani di alcuni talentuosi chef stellati. Sarà un festival dedicato agli ospiti in casa, ma anche agli ospiti esterni perché il Lido Palace è l’orgoglio di Riva e tutti devono poter godere delle esperienze che creiamo per valorizzare questo territorio davvero unico».

L'olio extravergine denocciolato del frantoio Madonna delle Vittorie di Arco

L'interpretazione dell'autunno nei piatti di Fumagalli e Morelli

Due i talenti che porteranno al "Lido Palace" la propria interpretazione dell’autunno in una performance a quattro mani con la collaborazione del resident chef Stefano Rossi. Sul "red carpet" del Lido Palace si esibiranno gli stellati Michelin Edoardo Fumagalli di Locanda Margon (Ravina di Trento) e Giancarlo Morelli del Pomiroeu (Seregno).

Lo chef Giancarlo Morelli del Ristorante Pomiroeu di Seregno

Non sarà difficile per Edoardo Fumagalli, grazie alla sua profonda conoscenza della materia prima di montagna, interpretare una stagione tanto generosa di sapori che lui rispetta con una "semplice complessità". E lo stesso discorso vale per lo chef lombardo Giancarlo Morelli che non mancherà di stupire con la sua cucina creativa che esalta in maniera encomiabile l'equilibrio fra gusto, colori e sapori, nel massimo rispetto dell’integrità delle materie prime come si rivelano in natura.

Lo chef Edoardo Fumagalli con il sommelier di Locanda Margon Mototsugu Hayashi

Protagoniste con il tartufo le bollicine delle maison Ferrari e Bellavista

Tematico e tradizionale il menu proposto durante i dieci giorni del festival con l'omaggio a sua maestà il tartufo interpretato a tutto tondo. Sarà anche l'ingrediente principe della rassegna, protagonista nelle due cooking class "learn & cook" (ravioli di zucca e tartufo – gnocchi e tartufo) in cui, oltre ad apprendere l’arte di preparare un piatto apparentemente semplice, si potrà poi degustare con soddisfazione il risultato del proprio lavoro in cucina.

I pomeriggi saranno dedicati a tasting di approfondimento su ingredienti e prodotti specifici, a partire dal vino, meglio alle bollicine, con le due masterclass della maison spumantistica Ferrari: una super esclusiva con le Riserve di famiglia e le annate storiche e una di conoscenza sul mondo dello Chardonnay e del Trentodoc. Seguiranno dure masterclass per conoscere i segreti del Franciacorta con i gioielli dell'azienda Bellavista di Vittorio Moretti.

Dal ciocciolato fondente Domori all'olio di Madonna delle Vittorie

Da non perdere la degustazione di cioccolato Domori, un viaggio alla scoperta del gusto unico del cioccolato fondente che coinvolge i cinque sensi in un’esperienza sensoriale completa. O, ancora, la degustazione dell’olio extravergine (anche nella versione denocciolato) del frantoio Madonna delle Vittorie prodotto dalla famiglia Marzadro nell'oliveto di Linfano d'Arco dove il clima particolarmente mite di tipo mediterraneo crea un terreno fertile per la coltivazione della Casaliva, cultivar tra le più pregiate. Le olive, raccolte ai primi di novembre e frante in giornata a bassa temperatura, assicurano un extravergine di altissima qualità.

Dalla Toscana i "diamanti del bosco", le primizie autunnali Savini

Alla fornitura del tartufo e ad una degustazione tematica su questo misterioso fungo ipogeo, la cui varietà più preziosa, il Tuber Magnatum Pico, ha una storia affascinanate e ricca di aneddoti, ci pensano i signori di Savini, tartufai e custodi da quattro generazioni di un’arte che si perpetua con immutata passione. Antiche querce, pioppi, noccioli sono solo alcune delle piante della campagna toscana che proteggono con la loro ombra i "diamanti del bosco", vere primizie della cucina autunnale.

I tartufi Savini di San Miniato (Toscana), patria dei diamanti del bosco.

Gli esclusivi panettoni artigianali della Pasticceria del Lido Palace

Chiuderanno i tasting in anteprima gli esclusivi panettoni artigianali della linea Slo – Slow Luxury Capsule – prodotti dalla pasticceria del Lido Palace in tre versioni: salato con capperi, zafferano e limoni del Garda, al cioccolato bianco Valrhona con caramello salato e fiocchi di sale Maldon o la Limited Edition con molche del Garda, fichi canditi e gianduia Valrhona.

Ogni giornata volgerà al termine con il momento aperitime e i cocktail speciali creati dal bar manager Stefano Beschi in collaborazione con Ferrari spumanti e Tassoni. Da non perdere, inoltre, l’After Dinner da vivere sulla splendida terrazza vista lago sorseggiando pregiati distillati proposti in abbinamento con il cioccolato Domori. Special guest sabato 26 ottobre il Barman Leonardo Veronesi.

L'autunno entra anche nella spa con i suoi colori, profumi e sapori

L’ autunno entra nella Cento11 Spa con i suoi colori, profumi e sapori, accogliendo gli ospiti con percorsi rilassanti che rimandano ai frutti di stagione. Per tutti è previsto uno Spa – Special Day, accesso di quattro ore in cui poter godere del Candle Massage, anche di coppia, ai profumi dell’autunno (uva, cacao o miele) o del Cacao Ritual che, oltre al massaggio, prevede un rituale Yoga nato e praticato in Sudamerica per entrare in contatto con la parte spirituale che è in ognuno di noi.

In alto i calici. Prosit!

