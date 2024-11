Misterbianco Wine Awards 2024: premi, masterclass e degustazioni

La città di Misterbianco (Ct) accogliere la seconda edizione dei Misterbianco Wine Awards, un evento che celebra le eccellenze vitivinicole del territorio etneo e siciliano. Due giornate di approfondimento, premi e degustazioni, che hanno luogo alla Galleria "Nelson Mandela" di Misterbianco, sabato 16 (fino alle 23) e domenica 17 novembre, dalle 17 alle 23.

Gli stand di Misterbianco Wine Awards

Organizzato in collaborazione tra PromoPaola, Onav Catania e il Comune di Misterbianco, l'evento rappresenta un'importante occasione per mettere in risalto la qualità del vino siciliano, ma non solo. Durante le due giornate, i partecipanti possono immergersi in un programma ricco di attività: banchi d’assaggio, masterclass, cooking show e convegni di approfondimento sul mondo del vino, della gastronomia e dell’enoturismo. Un appuntamento che unisce il piacere del buon vino con quello della cultura e dell’accoglienza turistica.

Misterbianco Wine Awards per il vino siciliano



Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, sottolinea l'importanza dell'iniziativa per il territorio: «La 2ª edizione di Misterbianco Wine Awards è la conferma della nostra idea di unire tradizioni e nuovi eventi da proporre non solo alla cittadinanza misterbianchese, ma a tutto il circondario. Misterbianco si pone così come riferimento in ogni momento dell’anno, una comunità viva e che ha sempre qualcosa da offrire. La nostra scelta è chiaramente la promozione dei nostri prodotti e questo vediamo che viene apprezzato».

Anche l’assessore comunale alla Cultura, Dario Moscato, esprime entusiasmo per il ritorno di questo evento: «Siamo lieti del ritorno anche quest’anno di un appuntamento così prestigioso per la nostra città e che sta già diventando un evento tanto atteso. Siamo certi che, ancora una volta, saranno centinaia le presenze di visitatori alla nostra Galleria Nelson Mandela, tra appassionati e operatori di un settore in forte crescita, che va di pari passo con la promozione del territorio, a cominciare dall’Etna».

Onav protagonista a Misterbianco Wine Awards



Danilo Trapanotto, delegato Onav Catania e consigliere nazionale, rimarca l’importanza di questo evento per la valorizzazione del patrimonio vitivinicolo siciliano: «Ancora una volta Onav, in particolare con la nostra Delegazione di Catania, si fa promotrice di un evento che valorizza il territorio siciliano, a cominciare da quello etneo, attraverso la premiazione dei suoi produttori vitivinicoli e gettando nuova luce su quelle che sono le sue tradizioni, fatte di cibo, accoglienza, ospitalità. Tutto questo, e molto altro, è Misterbianco Wine Awards e questa 2ª edizione ci fa ben sperare per il futuro».

Le masterclass di Misterbianco Wine Awards

Il programma di Misterbianco Wine Awards



Dopo l'inaugurazione dell’evento avvenuta sabato 16 novembre alle ore 17, è partito un programma che promette di soddisfare tutti i gusti. Tra le attività in programma, i partecipanti potranno partecipare a masterclass di approfondimento, degustare i migliori vini siciliani e scoprire i segreti dei produttori locali. Non mancheranno momenti dedicati al cibo e all’enogastronomia, con cooking show e attività per far conoscere le eccellenze culinarie del territorio etneo e siciliano.

Con la sua crescente importanza, i Misterbianco Wine Awards si confermano come un evento per tutti gli appassionati di vino, cibo e turismo, non solo per gli operatori del settore, ma anche per i visitatori che desiderano scoprire le tradizioni e l'ospitalità della Sicilia.