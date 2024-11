Natale magico nelle Langhe: ecco mercatini e tradizioni da vivere

Compie 18 anni la manifestazione de il “Magico Paese di Natale”, che nel 2023 ha creato un indotto di ben 38 milioni di euro, ma quest'anno è prevista un'ulteriore crescita. I dati dell'Ente turismo Langhe Monferrato e Roero mostrano un'importante crescita rispetto ai flussi turistici di questo territorio. Nel novembre 2023 le persone che hanno pernottato nel territorio sono state 66.361, con un incremento dell'11,35% rispetto al 2022. Anche le presenze sono aumentate in modo significativo. D'altra parte, il “Magico Paese di Natale” attrae un pubblico trasversale, dai più piccoli, affascinati dalla magia natalizia ai più grandi, coinvolti dalle squisitezze del territorio e dalle bellezze artistiche.

Il Magico Paese di Natale a Govone

Secondo l'European best destinations il Magico Paese di Natale è al settimo posto tra i più importanti mercatini europei e primo tra gli italiani. Dietro questa complessa macchina c'è l'Associazione culturale Generazione con la direzione di Pier Paolo Guelfo. Inizia a lavorare fin dai primi mesi dell'anno: basti pensare che l'associazione è già in fermento per i festeggiamenti dei suoi vent'anni. Un'organizzazione non da poco, costosa, perché muove cantanti, ballerini, attori, costumi e scenografie, affitti, permessi…

Da Govone ad Asti per il Magico Paese di Natale

La manifestazione ha preso il via 15 novembre ad Asti (Cn), il giorno dopo a Govone (Cn) e si protrarrà fino al 22 dicembre. Al sito www.magicopaesedinatale.com i visitatori possono trovare tutte le informazioni possibili, dai consigli pratici su dove parcheggiare o come raggiungere la meta con i mezzi pubblici. In questa festa è coinvolto tutto il territorio, che oltre, all'evento, offre specialità enogastronomiche e bellezze culturali, come il castello settecentesco di Govone. Ad Asti sono state allestite 130 casette di legno del mercatino natalizio, che, illuminate a festa, creano un'atmosfera calda e accogliente, mentre il profumo delle frittelle di mele, delle castagne arrostite, del vin brûlé e della cioccolata calda si diffonde nell'aria. Il Teatro Alfieri ha ospitato lo spettacolo inaugurale: il pubblico si è entusiasmato per la voce del Sunshine Gospel Choir, vincitore del premio “Coro d'Europa” alla Royal Albert Hall di Londra. Abbiamo avuto il privilegio di essere inviati alla Cena di Gala in collaborazione con la scuola alberghiera di Asti e Campagna Amica Coldiretti: non possiamo che fare i complimenti agli allievi della scuola e ovviamente ai docenti perché sono riusciti a servire 150 invitati una cena con i fiocchi. Ovviamente non poteva mancare l'uovo con scaglie di tartufo, presentato come fosse un raviolo.

Cosa vedere al Magico Paese di Natale

Govone

Una visita al Castello Reale di Govone, patrimonio Unesco, è un'esperienza da non perdere, soprattutto per l'edizione 2024, quando le sue sale saranno vestite a festa per celebrare il Natale. Il giardino all'italiana, con la sua eleganza senza tempo, merita una passeggiata, così come le sale del castello, decorate con ricchi dettagli alle pareti che raccontano il fasto di epoche passate. Acquisito dal Comune di Govone nei primi del Novecento, il castello è al centro di un progetto di valorizzazione volto a riportarlo agli antichi splendori.

Particolare del Castello di Govone allestito per le feste

Consigliamo anche una passeggiata nel borgo di Govone, dove la piazza centrale si anima con una ventina di casette del mercatino degli elfi. Qui, una selezione di artigiani propone prodotti tipici e manufatti artigianali, offrendo un'occasione perfetta per immergersi nell'atmosfera natalizia e scoprire le tradizioni locali.

Casa di Babbo Natale

Una lunga fila di bambini non vede l'ora di entrare nella casa di Babbo Natale: gli elfi accolgono tutti a suon di musica e versi rimati. Troviamo l'elfo chef e l'elfo fabbro che con un lungo berretto, le calze a righe scortano tutti attraverso casette allegre e colorate. Lo spettacolo culmina quando i bambini consegnano la letterina a Babbo Natale che li accoglie con la maestosa barba argentata. Immancabile una foto-ricordo, che si può acquistare al termine dello spettacolo.

La casa di Babbo Natale a Govone

La scuola degli elfi

Una nuova avventura per diventare perfetti aiutanti di Babbo Natale: si ritorna a scuola, adulti compresi, per conquistare a fine corso un attestato da TatElfa, la direttrice più saggia di Govonia. Accompagnati dagli Elfinsegnanti s'imparano tutti i segreti degli aiutanti di babbo Natale. L'evento ha una durata di circa 50 minuti ed è adatto a tutte le famiglie o coppie.

Presepe vivente

A San Damiano d'Asti si tiene il tradizionale presepe vivente, nelle giornate del 1°, 8 e 15 dicembre. I visitatori possono assistere a scene della Natività ricreate con cura: la scenografia viene ambientata attraverso antichi mestieri e personaggi in costume. Lungo le vie si incontrano falegnami, pescatori e lavandaie… Tutto il paese partecipa a questo presepe, attraverso circa trenta ambientazioni diverse, tra locande e luoghi di ristoro. La parte sotterranea della chiesa dei padri Dottrinari verrà aperta per l'occasione per ammirare i soffitti a volta e le nicchie di tufo.