"Trame di Luce" 2024: a Roma un'esperienza luminosa tra arte e natura

Anteprima all'Orto Botanico di Roma, ai piedi del Gianicolo, della nuova edizione, di "Trame di luce", un percorso animato da spettacolari installazioni e opere d’arte luminose e interattive. La manifestazione internazionale, organizzata da IMG e dal team di Be.it Events, una kermesse nel verde tra arte, musica e natura farà vivere ai visitatori fino al 6 gennaio un’esperienza unica, inedita e interattiva pensata per celebrare le festività natalizie attraverso linguaggi artistici contemporanei.

Trame di luce: tutto pronto per la nuova edizione (foto Camilla Zetta)

A realizzare le opere, tutte a basso impatto ambientale, sono stati artisti nazionali e internazionali e numerosi studenti di atenei italiani, con il contributo del Premio Nobel italiano per le ricerche sui cambiamenti climatici nel 2007, Riccardo Valentini.

Trame di luce, la preview

Alla preview della manifestazione, con la prima accensione delle luci, hanno partecipato gli organizzatori di IMG, produttore di eventi internazionali, il loro partner italiano, il team di Be.it Events dei fratelli Mauro e Silvia Dorigo, Fabio Attorre, direttore del Museo Orto Botanico di Roma, l'assessore capitolino all'Ambiente Sabrina Alfonsi in rappresentanza del sindaco Roberto Gualtieri e altre istituzioni cittadine. Presenti anche i tanti autori, contents creators e i giovani dell'Università di Roma e Viterbo, dell'Accademia delle Belle Arti di Lecce e dell'Istituto Tecnico Superiore Roberto Rossellini che si sono impegnati per mesi a dare un contributo a questa edizione 2024. La curatrice di “Trame di Luce” Silvia Dorigo ha dato il benvenuto all'inaugurazione della mostra. «Lavorare con artisti affermati e giovani promesse - ha detto- ci permette di gettare un ponte tra passato e futuro, creando qualcosa di veramente unico. È questo mix di eccellenza, visione e coraggio che rende speciale questo progetto».

Trame di luce all’Orto Botanico

Naturale spazio si è confermato l'Orto Botanico, area verde di 12 ettari nel centro della città, antico parco di Villa Corsini, dove prosperano oltre 3 mila specie vegetali. Esemplari secolari di lecci, platani e palmizi sono stati addobbati con luci e luminarie secondo la creatività degli artisti con effetti spettacolari ed emozionanti. A comporre la mappa di “Trame di luce” sono 22 tappe da percorrere tra installazioni e opere di light art, alcune delle quali inedite e interattive, anche indoor, nelle serre dalle grandi verate. Le creazioni conducono in una dimensione onirica sospesa tra sogno e realtà, già negli spazi esterni di Palazzo Corsini, sede l'Accademia nazionale dei Lincei, punto di partenza del percorso. L'Orto Botanico dipende dall'Universià La Sapienza ed è spesso sede di eventi culturali.

Trame di luce torna in scena all‘Orto Botanico di Roma

«Con il Giubileo alle porte - ha detto Stephen Flint Wood, executive vice president of Arts & Entertainment Events di IMG- abbiamo voluto contribuire a celebrare l'importanza storica e culturale di questa città creando un'esperienza spettacolare e coinvolgente che riunisce amici e famiglie nel periodo natalizio. Roma è sempre stata un faro di arte, storia e spiritualità, e crediamo che eventi come questo che combinano comunità, tradizione e innovazione, rafforzino ulteriormente il suo ruolo centrale sulla scena culturale globale». Con “Trame di Luce” non si vuole celebrare solo il Natale ma anche il potere dell’arte e della cultura come strumenti di connessione e ispirazione. «Vogliamo dare vita a un evento che non si limiti a stupire - ha sottolineato Mauro Dorigo- ma che offra al pubblico una riflessione profonda sulla bellezza, sull’innovazione e sulla capacità di reinventare le tradizioni con l'obiettivo di creare esperienze che sappiano lasciare un segno, andando oltre il semplice intrattenimento».

Trame di luce, le novità 2024

Tra le novità, “Luminaripainting”, rivisitazione delle decorazioni luminose natalizie pugliesi, l’inedito “E luce sia”, albero di Natale illuminato da 300 lanterne accese in sequenza, con musica di sottofondo, e “La Palma: Albero della Vita”, uno show ispirato alll’albero sacro nella cultura mediorientale. La Fontana del Tritone si accenderà questì'anno con “Aetherea”, un’installazione in cui immergersi idealmente, opera degli studenti e dei professori del Master in Lighting Design (MLD). Un'altra, particolarmente emozionante, sarà il “Soffio di vita”, grazie ’innovazione digitale TreeTalker®, sviluppata nei laboratori dell’Università della Tuscia con la start-up Nature 4.0, darà voce agli alberi che attraverso le luci trasmetteranno il flusso della linfa vitale dal suolo alle foglie. I visitatori possono così interagire con loro toccando un sensore che trasmetterà il battito cardiaco all’albero. Anche quest’anno, inoltre, i visitatori potranno scegliere di acquistare dei biglietti dedicati a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS. Per ogni "biglietto AIRC" venduto online dal 1° novembre al 6 gennaio, Trame di Luce donerà 3 euro a sostegno della ricerca sui tumori pediatrici.