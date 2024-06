AquavITAe: Milano brinda al nuovo Salone del distillato e del liquore

Amanti dei distillati e dei liquori, preparate i bicchieri! Dal 30 novembre al 2 dicembre 2024 all'Allianz MiCo a Milano CityLife, si terrà AquavITAe, il Salone del distillato e del liquore. Un evento imperdibile per produttori, distributori, selezionatori, professionisti del settore e, ovviamente, appassionati. AquavITAe nasce con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per tutti coloro che gravitano intorno al mondo dei distillati e dei liquori. Un luogo dove incontrare i grandi nomi del settore, scoprire nuove etichette, approfondire le proprie conoscenze e degustare prodotti di eccellenza. Ideatori di questa manifestazione sono Andrea Giannone e Giuseppe Gervasio Dolci, gli storici organizzatori del Milano Whisky Festival che sarà conomitante con AquavITAe: i due eventi, inoltre, saranno idealmente collegati da un’area comune dedicata al relax e al ristoro, e l’accredito a una delle manifestazioni darà diritto di accesso anche all’altra. In particolare, AquavITAe diventa la vetrina d’eccellenza per prodotti come gin, vermouth, bitter, digestivi e, in generale, tutta la liquoristica italiana e internazionale.

In autunno AquavITAe: il nuovo Salone del distillato e del liquore a Milano

AquavITAe, un'edizione ricca di novità

L'edizione 2024 di AquavITAe si preannuncia ricca di novità. Oltre a un'ampia gamma di espositori provenienti da tutto il mondo, il Salone proporrà un fitto programma di masterclass, seminari e degustazioni. I visitatori potranno inoltre acquistare i loro prodotti preferiti direttamente dagli stand.

Per gli espositori rappresenta una vetrina importante ed elegante, un format garantito perché basato sull’esperienza del Milano WhiskyFestival; un’occasione per presentare i propri prodotti in un contesto istituzionale e professionale, in cui comunicare piacevolmente in un’atmosfera tranquilla e rilassata. «Niente musica a tutto volume, perché si tratta di un evento per professionisti e appassionati che dalla loro presenza desiderano trarre il meglio in termini qualitativi» raccontano Giannone e Gervasio. «Abbiamo pensato a questo format per offrire a entrambe le parti – chi vende e produce e chi acquista per sé o per la propria attività – una visione completa del panorama distillati e liquori».