Val Gardena in costume: un viaggio tra tradizioni e folclore nelle Dolomiti

Domenica 4 agosto 2024 a Ortisei (Bz), la Val Gardena si prepara ad immergersi in un tripudio di colori, musica e tradizione con l'imperdibile evento "Val Gardena in Costume". Un'occasione unica per ammirare gli splendidi abiti tradizionali gardenesi, espressione di una cultura ricca e identitaria, e per immergersi nell'atmosfera autentica di questa splendida valle dolomitica.

Val Gardena in Costume, tra abiti e balli tradizionali

Val Gardena in Costume: un tuffo nella storia e nelle tradizioni

Il corteo "Val Gardena in Costume" è molto più di una semplice sfilata. È un vero e proprio viaggio nel tempo che riporta in vita le antiche usanze e tradizioni della valle. Gli abitanti del posto, vestiti con i loro costumi tipici, ricchi di dettagli e simbolismi, sfileranno per le vie di Ortisei, accompagnati da bande musicali e gruppi di danza popolare.

Val Gardena in Costume: un caleidoscopio di colori e culture

I costumi gardenesi sono un vero e proprio capolavoro di artigianalità e sartoria. Ogni capo è realizzato con meticolosa cura e attenzione ai dettagli, utilizzando materiali pregiati come seta, velluto, pizzo e gioielli. I colori sgargianti e i ricami elaborati raccontano storie di vita quotidiana, lavoro, feste e riti religiosi.

Val Gardena in Costume: un'esperienza sensoriale a 360 gradi

Oltre alla sfilata, "Val Gardena in Costume" offrirà un'esperienza sensoriale a 360 gradi. I visitatori potranno gustare i sapori tipici del territorio negli stand gastronomici, ascoltare musica tradizionale e assistere a spettacoli di danza. Un'occasione imperdibile per immergersi completamente nella cultura e nelle tradizioni della Val Gardena.

Un momento della sfilata di Val Gardena in Costume

"Val Gardena in Costume" è un evento adatto a tutta la famiglia. I bambini saranno affascinati dai costumi colorati e dai balli tradizionali, mentre gli adulti potranno apprezzare l'autenticità e la ricchezza della cultura locale.