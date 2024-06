Concours Mondial de Bruxelles e Alguer Wine Week: vino protagonista in Sardegna

Dal 2 al 6 luglio 2024, Alghero si prepara ad ospitare un evento enogastronomico di eccezione: l'Alguer Wine Week, prima edizione di una manifestazione che promette di diventare un punto di riferimento per l'enologia sarda.

L'Alguer Wine Week sarà un'occasione unica per scoprire e apprezzare le eccellenze enologiche della Sardegna

Alguer Wine Week, alla scoperta della Sardegna

Cinque giorni dedicati al vino, con un ricco programma di degustazioni, incontri e seminari che vedranno protagonisti oltre 50 cantine isolane. Tra queste, grandi nomi come il Consorzio Alghero Doc, il Consorzio del Vermentino Doc, il Consorzio del Cannonau Doc e il Consorzio del Vermentino di Gallura Docg.

Oltre 50 cantine parteciperanno all'Alguer Wine Week

Si tratta di un'occasione unica per scoprire e apprezzare le eccellenze enologiche della Sardegna, in un contesto suggestivo come quello del Lo Quarter, nel cuore del centro storico di Alghero (Ss). L'Alguer Wine Week è un'iniziativa nata dalla volontà di valorizzare il territorio sardo e le sue eccellenze enogastronomiche.

Alguer Wine Week, palcoscenico internazionale per i vini sardi

Ma l'Alguer Wine Week non è solo un'occasione per gli appassionati di vino sardi. La manifestazione ospiterà anche il Concours Mondial de Bruxelles, il prestigioso concorso internazionale che quest'anno ha scelto Alghero per la sua sessione dedicata ai vini effervescenti.

Oltre mille etichette da tutto il mondo saranno degustate e valutate da una giuria d'eccezione composta da giornalisti, buyer e opinion leader internazionali. Un'occasione unica per i vini sardi di farsi conoscere e apprezzare su scala globale. L'evento è promosso dal Consorzio Alghero Doc in collaborazione con la Camera di Commercio Nord Sardegna, Promocamera, Regione Sardegna, Comune di Alghero e con il sostegno di numerosi partner istituzionali.