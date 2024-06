Sei portate per 7 chef: a Modica "Note di gusto…tra le stelle"

Un viaggio alla scoperta della cucina siciliana. Il 7 giugno, il Pietre Nere Resort di Modica (Rg) ospiterà un evento culinario imperdibile: Note di gusto…tra le stelle. Organizzato in collaborazione con Euro-Toques Italia, l'associazione che riunisce i migliori chef italiani, questo esclusivo appuntamento porterà alla scoperta dei sapori più autentici della Sicilia in una cena da sette portate. Sette gli chef protagonisti provenienti da tutta Italia: Enrico Derflingher, presidente Euro-Toques International e Euro-Toques Italia, Giovanni Porretto, consigliere nazionale ed executive chef Hermitage Cervinia (Ao), Natale Di Maria, delegato regionale Sicilia, chef patron Villa Boscogrande di Palermo, Cristian Benvenuto, delegato regionale Lombardia, chef del La Filanda di Macherio (Mb), Gianni Tarabini, chef Le Preséf La Fiorida, di Mantello (So), una stella Michelin, una stella verde, Marco Marras, executive chef del Ristorante Osleta di Cavaion Veronese (Vr), una stella Michelin, e Claudio Ruta, executive chef, di Spirito Mediterraneo al Pietre Nere Resort.

Note di gusto…tra le stelle a Modica

Note di gusto…tra le stelle non è solo una cena, ma un'esperienza sensoriale completa. Gli ospiti potranno immergersi nell'atmosfera raffinata del Pietre Nere Resort, ammirare la maestria degli chef nella preparazione dei piatti e gustare i migliori prodotti siciliani, tutti certificati con il marchio QS - Qualità Sicura.

Pietre Nere Resort di Modica

Come partecipare a Note di gusto…tra le stelle

L'evento è a pagamento e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 0932 753051 o inviare un'email a info@pietrenereresort.it.