Villach d'estate: ecco gli eventi da non perdere tra folklore, moto e spettacoli

L'estate è il momento perfetto per esplorare e godere di nuove avventure. Villach, nel sud dell’Austria, e i suoi laghi circostanti offrono una varietà di eventi estivi, che spaziano dalla musica al folklore, perfetti per tutte le età e interessi. A pochi chilometri dal confine italiano di Tarvisio, Villach ha un’ampia offerta estiva, con proposte e iniziative per chi ama la natura, le esperienze all’aria aperta e una vacanza active. Non solo attività outdoor e sportive, ma anche esperienze ad “andamento lento” e relax. Senza dimenticare gli eventi, tra cultura e tradizione, enogastronomia. Vediamo alcuni eventi da non perdere per l’estate 2024 a Villach.

Villach, DRAUpuls: spettacolo di luci e acqua

Gli spettacoli acuqatici del DRAUpuls Foto Region Villach Tourismus - Michael Stabentheiner

A Villach, lungo il fiume Drava, il DRAUpuls offre spettacoli acquatici unici. Ogni mercoledì e venerdì alle 21:30, fino al 13 settembre 2024, le fontane danzanti accompagnate da musica e video proiezioni creano un'esperienza magica.

Villacher Kirchtag: celebrazione del folklore

La tradizionale festa Villacher Kirchtag. Foto Region Villach Tourismus - Franz Gerdl

La 79ª Villacher Kirchtag (dal 28 luglio al 4 agosto 2024) è una festa tradizionale carinziana che attira numerosi visitatori. Musica, balli e cucina tipica animano le vie della città, culminando in una colorata sfilata in costumi tradizionali il 3 agosto alle 15.

European Bike Week: raduno Harley-Davidson al Lago di Faak

Il raduno European Bike Week. Foto: Region Villach Tourismus - Michele-Blanzan

La European Bike Week celebra la passione per le Harley-Davidson dal 3 all'8 settembre. Questo evento attira molti motociclisti e culmina in una parata panoramica il 7 settembre, esplorando i dintorni di Villach.