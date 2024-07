Nato dal desiderio di riunire il Food Service locale e internazionale, Sirha Arabia è il nuovo luogo di incontro in Medio Oriente per i professionisti del cibo, delle attrezzature, della panificazione e del caffè. È un'opportunità unica per portare il know-how di Sirha Food e per integrare un settore che riunisce chef, cucina moderna, tecnologie e innovazioni in uno spazio dedicato, invitando allo scambio e all'apertura verso la cucina del domani.

Sirha Arabia 2024 porta il futuro del food service in Arabia Saudita

L'Arabia Saudita sta ampliando la sua offerta di ristorazione e ospitalità nei prossimi anni e vuole fare la differenza con la sua capacità di accogliere le tendenze internazionali, mettendo in mostra i prodotti locali.

Sirha Food e Culinary Arts Commission portano in Arabia i nuovi trend del settore

In qualità di leader nel settore del Food Service, Sirha Food - che organizza ogni due anni a Lione (Francia) il Sirha Lyon, l'evento leader nel settore del Food Service a livello mondiale - ha la responsabilità di far conoscere la cucina d’avanguardia ed i nuovi trend del settore e di coinvolgere gli attori del catering, della cucina e dell'alimentazione in questo sviluppo, che porterà a ospitare progetti gastronomici più creativi e innovativi.

Fondata nel 2020, la Culinary Arts Commission guida lo sviluppo del settore delle arti culinarie del Regno. Promuovendo gli investimenti e costruendo solidi quadri normativi, la Commissione sostiene la prossima generazione di cuochi e professionisti dell'ospitalità sauditi che aspirano a raggiungere il loro pieno potenziale. Insieme al Ministero della Cultura, la Commissione sta lavorando per sbloccare un settore culturale fiorente per preservare ed elevare le tradizioni culinarie che rendono unico il panorama enogastronomico Saudita.

Questa collaborazione tra la Culinary Arts Commission e Sirha Food arriva dopo l'allestimento di un grande stand saudita per i visitatori locali e internazionali:

Sirha Food Forum, palcoscenico di conferenze, in partnership con la Culinary Arts Commission;

Sirha Food Masters, per ospitare masterclass di chef che propongono un mix di cucine saudite e internazionali;

Un'area Newcomers per incoraggiare le innovazioni e le novità degli espositori sul mercato mediorientale.

L'Arabia Saudita sta ampliando la sua offerta di ristorazione e ospitalità

«Insieme condividiamo nuovi sapori durante Sirha Arabia 2024 e sviluppiamo la cultura culinaria internazionale per diventare l'evento leader della ristorazione e dell'ospitalità in Medio Oriente» conclude Luc Dubanchet, direttore generale di Sirha Food.

Incontriamoci dall'1 al 3 ottobre a Riyadh (Arabia Saudita) per cucinare e degustare ciò che è nuovo, ed ispirare ciò che verrà. Welcome to our table.