Bolle in Vigna 2024: Tenute Nicosia celebra il Metodo Classico dell'Etna

Gli amanti del Metodo Classico si preparino a brindare all'eccellenza: il 24 luglio, presso Tenute Nicosia a Trecastagni (Ct) in Contrada Monte Gorna, si terrà la quinta edizione di Bolle in Vigna, un evento imperdibile dedicato al mondo delle bollicine raffinate. Organizzato in collaborazione con l'Associazione Spumanti dell'Etna di Francesco Chittari, Bolle in Vigna nasce con l'intento di valorizzare e diffondere la cultura del Metodo Classico attraverso la degustazione di pregiate etichette provenienti dall'Etna, ma anche da altre rinomate zone d'Italia e d'oltre confine.

L’eccellenza del Metodo Classico dell’Etna a Bolle in Vigna

Il programma di Bolle in Vigna

Il programma dell'edizione 2024 si preannuncia ricco e coinvolgente, con un'anticipazione il 23 luglio riservata alla stampa e una masterclass esclusiva condotta da Cristina Mercuri, Wine Educator DipWSET e MW Candidate, dal titolo "I vini dell'Etna alla prova del tempo", un viaggio sensoriale tra i tesori enologici di Tenute Nicosia.

Il clou dell'evento è previsto per il 24 luglio, con un'intensa giornata all'insegna del gusto e della scoperta. Alle ore 18:30, la masterclass "L'autoctono è sempre più un classico", condotta da Daniela Scrobogna e Luciano Mallozzi, docenti della Fondazione Italiana Sommelier, guiderà i partecipanti in un'esplorazione approfondita delle bollicine prodotte con vitigni autoctoni in Italia e nel mondo.

Ogni anno Bolle in Vigna propone un approfondimento su un particolare tema legato al mondo del Metodo Classico

Alle 20:30, un Wine Talk con Cristina Mercuri, Daniela Scrobogna e Maria Carella, enologa di Tenute Nicosia, moderato dalla comunicatrice del vino Veronica La Guardia, approfondirà le sfumature e le peculiarità del Metodo Classico.

A seguire, spazio al divertimento con il Sosta Tre Santi Party, un'occasione per brindare con le eccellenti bollicine di Tenute Nicosia, accompagnate da un'ampia selezione di vini Etna Doc e Ferrari Trento Doc, main sponsor dell'evento insieme ad Amaro Amara e Comer Sud.

Per deliziare i palati, l'Osteria di Cantine Nicosia guidata dallo Chef Salvo Baudo proporrà un menu raffinato con sfiziose preparazioni e prelibatezze della tradizione siciliana, dalla pizza al pesce fresco, al gelato artigianale. Il tutto allietato dalla musica dal vivo del Trio Jazz di Andrea Beneventano, uno dei più apprezzati jazzisti siciliani, e da un coinvolgente dj set.

Visite e Degustazioni a Bolle in Vigna



Per gli appassionati che desiderano approfondire la conoscenza dei vini di Tenute Nicosia, saranno disponibili visite guidate in vigna e degustazioni durante tutta la giornata.