La cena con le stelle: buongustai a tavola nel Parco del Montello

La Marca Trevigiana, “gioiosa et amorosa” per antica vocazione, citata dal Boccaccio nel Decamerone per il carattere godereccio (e talvolta peccaminoso, soprattutto a tavola), invita anche quest'anno gli amici buongustai sul Montello per la cena con le stelle. Protagonisti i ristoratori trevigiani dell'associazione “Intavolando” nata 15 anni fa grazie allo stimolante incoraggiamento dell'esperto enogastronomo nonché brillante musicista Maurizio Potocnik Reeds. Sarà l'evento più chic & gourmet dell'estate trevigiana. L'appuntamento è per lunedì 29 luglio a Giavera del Montello (Tv) nell'oasi verde del magnifico parco del ristorante La Cucina di Crema. Protagonisti dieci cuochi, i vini veneti e i gioielli agroalimentari del territorio. Il tutto all'insegna dell'eccellenza. Ospite d'onore della serata lo chef veronese Stefano Miozzo, pluricampione mondiale della pizza, classica e in pala.

Un momento di Intavolando nel Parco

La serata con le stelle nell'oasi verde del Ristorante La Cucina di Crema

“Intavolando nel Parco” è l'evento annuale con cui i dieci ristoratori trevigiani, stimolati dalla stessa passione, si presenteranno uniti sullo stesso palcoscenico, animati dalla voglia di fare festa celebrando i piaceri della tavola. Per cinque ore (dalle 19:30 alle 24), lunedì prossimo 29 luglio la grande oasi verde del ristorante La Cucina di Crema, a Giavera del Montello, sarà il set di Intavolando nel Parco. Gli chef-ristoratori trevigiani si esibiranno in diretta davanti al pubblico. Regista della serata: Maurizio Potocnik.

"Intavolando", associazione che valorizza la cultura del cibo e del vino

"Intavolando" è l'associazione di ristoratori trevigiani nata quindici anni fa, ma il vero e proprio progetto di rilancio in campo nazionale e internazionale è del 2021 con l'allargamento del bacino geografico alla provincia di Belluno. Il coordinamento e la regia degli eventi programmati nel corso dell'anno è dell'enogastronomo Maurizio Potocnik Reeds, editore della guida mitteleuropea "Best Gourmet of Alpe Adria". I dieci ristoratori veneti si propongono al pubblico ed in particolare agli amanti della buona tavola quali artefici di un movimento che valorizza e diffonde la cultura dell'accoglienza, del buon cibo e del buon vino in un territorio che si estende tra il Piave, il Montello, i Colli Asolani e le Colline del Prosecco Superiore, patrimonio mondiale dell'Unesco.

La cena con le stelle opite d'onore il pizzaiolo Stefano Miozzo

La festa nel Parco del Montello è l'evento annuale più prestigioso dell'Associazione "Intavolando". Anche quest'anno la serata con le stelle della ristorazione trevigiana ospiterà alcuni maestri e artigiani del gusto, gli autori di produzioni gastronomiche di altissimo livello, i responsabili di famose aziende vitivinicole nonché - ospite d'onore - lo chef veronese Stefano Miozzo, pluricampione mondiale della pizza, classica e in pala, che presenterà una selezione delle sue specialità gourmet. I ristoratori creeranno un ricco percorso di degustazione, scandito da ben venti piatti diversi, preparati tutti con la formula dello "show cooking", ossia eseguiti davanti agli ospiti. Ogni banco d'assaggio sarà abbinato ad una cantina.

Il pluricampione mondiale della pizza, classica e in pala, Stefano Miozzo

I dieci cavalieri di "Intavolando" e gli abbinamenti con le aziende vitivinicole

Ecco i dieci cavalieri di “Intavolando”, i cuochi all'opera e i gemellaggi dei ristoranti protagnisti della serata con le aziende vitivinicole.

Ristorante B&B Andreetta (Rolle di Cison di Valmarino), chef Anna Andreetta, Cantina Borgo Antico Viticoltori Conegliano.

Alla Pergola da Livio (Saccol di Valdobbiadene), chef Livio De Stefani, Cantina Agostinetto Maria Vittoria, San Pietro di Barbozza.

Locanda Solagna (Vas, Belluno), chef Ermanno Barbaresco, patron Andrea Riboni, Cantina Italo Cescon, Roncadelle di Ormelle.

Locanda da Condo (Col San Martino), chef Enrico Canel, Cantina Foss Marai Spumanti, Guia di Valdobbiadene.

La Cucina di Crema (Giavera del Montello), chef Valter Crema, Cantina Vinicoltura Le Rughe, Conegliano.

Osteria Jodo (Maser), chef Marco Bonotto, abbinamento Birrificio 32 Via dei Birrai, Pederobba.

Ristorante Da Ugo (Bigolino di Valdobbiadene), chef Edoardo Agostinetto, Cantina della Fattoria sociale Colle Regina, Farra di Soligo.

Tino Traghetto (Roncadelle di Ormelle), con gli chef della brigata di cucina, Cantina Conte Manlio della Frattina, Frattina di Pravisdomini (Pordenone).

Borsa Bistro' (Castelfranco Veneto) chef/headbarman Simone Baggio, Cantina Andreola "Eroico" in Valdobbiadene, Col San Martino.

Sul green carpet anche "I gioielli di Lucrezia", le ostriche dell'Emilia Romagna

Sul "green carpet" del Parco del Montello sfileranno anche "I Gioielli di Lucrezia", le famose ostriche dell'Emilia-Romagna. Questa nobile ostrica si ispira alla figura della duchessa di Ferrara, Lucrezia Borgia, "femme" fatale, vissuta nel Cinquecento, simbolo peccaminoso di piaceri nascosti. Frutto di una attenta e scrupolosa ricerca durata tre anni, nasce nelle valli di Comacchio tra il Lido degli Estrensi e Spina. Il guscio presenta delle venature color viola intenso e sfumature color avorio, all'interno il mollusco è turgido, sodo, carnoso. Il gusto, raffinatissimo, ricorda le alghe del mare.

I cocktail di Simone Baggio del Bistrot Alchimista di Castelfranco Veneto

Oltre alle ricette d'autore dei dieci ristoratori di "Intavolando nel Parco" e alle pluripremiate pizze gourmet del campionissimo mondiale della pizza Stefano Miozzo, la serata satà allietata dai cocktail di Simone Baggio del Bistrò Alchimista di Castelfranco Veneto, mentre il caffè sarà servito dalla storica Torrefazione Dersut di Conegliano famosa per le sue pregiate miscele.

Il parco del ristorante La cucina di Crema a Giavera del Montello

Non mancheranno anche quest'anno gli ospiti speciali ad arricchire il parterre del gusto: il Consorzio di Tutela della Casatella Trevigiana Dop, la Strada del Vino Montello e Colli Asolani, la premiata norcineria Dai Rossi e il pregiato Olio Extravergine del Frantoio di Maser dell'azienda agricola di Michele Callegari. Partner dell'evento: Pregis, Tecno Clean, Banca Prealpi SanBiagio, Pd Distribuzione Bevande di Treviso, Concessionaria Carraro Mercedes. La serata (dalle ore 19:30 alle 24) sarà animata da una selezione di brani musicali curata dal dj Alfred Azzetto. Per l'occasione sarà gradito l'abito elegante.

Informazioni e prenotazioni con prevendita dei biglietti presso i dieci ristoranti di “Intavolando” e sul sito (tel: 0422776042). Costo d'ingresso nel parco con cena delle stelle: 60 euro. In alto i calici. Prosit!