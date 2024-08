Birre al Castello: quattro giorni di festa tra storia, birra e buona cucina

Corigliano d'Otranto (Le) si prepara a un weekend all'insegna del gusto e del divertimento. Dal 16 al 18 agosto, il Castello Volante ospiterà la quarta edizione di “Birre al Castello”, un evento che unisce la passione per la birra artigianale alla bellezza di un luogo storico.

Dal 16 al 18 agosto torna Birre al Castello

Birre al Castello, un viaggio tra i sapori

Oltre venti birrifici provenienti da tutta Italia, da Parma a Napoli, passando per la Puglia, proporranno oltre cento birre artigianali. Dalle classiche bionde alle Ipa più luppolate, fino alle specialità belghe, ce n'è per tutti i palati. Ai banconi saranno presenti i birrifici Bastian Contrario di Parma, Birranova di Triggianello (Bari), Cantaloop di Cantalupo del Sannio (Isernia), Birrificio del Vulture di Rionero (Potenza),Extraomnes di Marnate (Varese), MC77 di Serrapetrona (Macerata), Officine Birrai di Lecce, Okorei di Napoli, Vetra di Caronno Petrusella (Va), Wild racoon di Udine. Curata dalla birroteca tarantina Tabir non mancherà poi una selezione di birrifici pugliesi e lucani. Anche quest'anno, uno stand sarà invece interamente dedicato alle artigianali provenienti dal Belgio, tra grandi classici e interpretazioni moderne di stili più e meno conosciuti. Il Bluebeat Corner infine proporrà una selezione di produttori del cuore.

Oltre 20 birrifici proporranno più di cento birre artigianali

L'ingresso è di 5 euro e comprende una sacca e un bicchiere serigrafato. E per accompagnare le degustazioni, un'area food ricchissima offrirà hamburger, pulled pork, bombette e molto altro. L'evento, infatti, sarà anche l'occasione per scoprire le eccellenze del territorio, grazie al mercatino con prodotti locali e alle visite guidate al Castello.

Birre al Castello, non solo birra

Ma “Birre al Castello” non è solo cibo e birra. Un ricco programma di eventi animerà le tre serate: concerti, dj set, visite guidate alla scoperta della storia del Castello, spettacoli per bambini, incontri con i mastri birrai e persino una cena gourmet con abbinamento birre.

Domenica 18 agosto, gli chef di Nuvole, il bistrot del Castello, proporranno una cena esclusiva con un menu pensato appositamente per esaltare i sapori delle birre selezionate da Luigi D'Amelio di Extraomnes. Un'esperienza unica per gli amanti della buona cucina e della birra artigianale. Per la cena è obbligatoria la prenotazione.