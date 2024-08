Economia sotto l'ombrellone: le sfide del futuro si discutono in spiaggia

È da poco iniziata a Lignano Sabbiadoro la 14esima edizione di una prestigiosa rassegna, denominata "Economia sotto l'ombrellone", ciclo di incontri del mercoledì che si concluderanno il 4 settembre. Il noto centro balneare friulano offre così - nel periodo più vacanziero dell'anno - occasioni di confronto con i principali attori della scena regionale e nazionale, all'interno di una formula che ha fatto del clima informale in cui si svolge e della qualità dei relatori i suoi punti di forza, richiamando ogni anno un folto e interessato pubblico. Attualità, sfide e sviluppo futuro sono quindi i temi al centro dell'edizione 2024 di "Economia sotto l'ombrellone", la rassegna di incontri a sfondo economico che nelle 13 edizioni precedenti ha visto l'intervento di oltre 140 relatori, provenienti dal mondo imprenditoriale, dirigenziale, economico-finanziario e universitario, soprattutto del Triveneto, che si sono sempre confrontati su temi e argomenti al centro del dibattito nazionale.

Lignano Sabbiadoro: l'economia si discute sotto l'ombrellone

L'appuntamento estivo non è solo un momento di aggiornamento e discussione, ma rappresenta un'occasione unica per fermarsi a riflettere sui grandi temi dell'economia, in un contesto rilassato e stimolante. Discutere di economia sotto l'ombrellone permette di affrontare questioni complesse con una prospettiva fresca e distesa, favorendo un dialogo più aperto e creativo tra relatori e pubblico. Inoltre, il periodo estivo offre un'opportunità preziosa per unire vacanza e apprendimento, consentendo ai partecipanti di arricchire il loro bagaglio culturale e professionale senza rinunciare al piacere del riposo. Questa combinazione di relax e riflessione crea un ambiente ideale per l'ispirazione e l'innovazione, elementi cruciali per affrontare le sfide del futuro con nuove idee e soluzioni.

Gli appuntamenti di "Economia sotto l'ombrellone"

La rassegna si svolge a pochi metri dalla spiaggia, al Chiosco numero 5 (Bandiera Svizzera) del Lungomare Alberto Kechler 16, in località Pineta a Lignano Sabbiadoro (Ud). Hanno inizio alle 18,30 e sono a partecipazione libera. Al termine di ogni incontro il pubblico può incontrare informalmente i relatori in un aperitivo con i vini offerti da Filare Italia. Il programma, allestito dall'agenzia Eo Ipso, organizzatrice della manifestazione, è iniziato con "Il futuro del digitale, fra intelligenza artificiale e mancanza di personale" con i relatori Marco Cozzi, Gabriele Gobbo e Luigi Gregori, e prosegue mercoledì 21 agosto con "Rompere il tetto di cristallo: il valore delle donne alla guida delle imprese". Relatrici Elisabetta Cois, architetto e cofondatrice di Ubi Room, Elisabetta e Federica Gortani, rispettivamente responsabile commerciale e risorse umane della Gortani Srl, e Lisa Tosolini titolare delle omonime distillerie.

Il terzo appuntamente sarà il 28 agosto con il titolo "L'energia democratica" con relatori Eros Miani, presidente Fototherm Spa, Marzio Ottone, presidente Quadrifoglio Agricola Srl e Marco Tam, presidente Gruppo Greenway. Infine, il 4 del prossimo mese la rassegna si concluderà con "Cos'è cambiato il primo luglio? Aziende e cittadini tra mercato libero e comunità energetiche rinnovabili". Al tavolo Devis Fantini, professionista energetico, Mauro Guarini, vice presidente Part-Energy e Massimiliano Panipucci, consulente energetico di Consulenze Energetiche Aps. Moderatore di tutti gli incontri sarà Carlo Tomaso Parmegiani, direttore editoriale Nord Est dell'agenzia di comunicazione Eo Ipso e ideatore della rassegna, che si avvale del patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro e di "Io sono Friuli Venezia Giulia".