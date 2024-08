Premio Lady Amarena International: le migliori bartender si sfidano a Bologna

Bologna si prepara ad ospitare un evento unico nel suo genere: la finale del Premio Lady Amarena International 2024. Martedì 1° ottobre, le mura quattrocentesche di Palazzo Grassi faranno da sfondo a una sfida all’ultimo sorso tra le più talentuose bartender provenienti da tutto il mondo.

Il 1° ottobre a Bologna si terrà la finale del Premio Lady Amarena International 2024

Lady Amarena International, un premio per l’empowerment femminile

Nato nel 2015, il Premio Lady Amarena è l’unico riconoscimento internazionale dedicato alle donne della mixology. Ispirato alla figura di Rachele Fabbri, l’inventore dell’Amarena Fabbri, il concorso ha l’obiettivo di celebrare l’eccellenza femminile nel mondo dei cocktail, sfidando pregiudizi e stereotipi di genere.

Il concorso ha l’obiettivo di celebrare l’eccellenza femminile nel mondo dei cocktail, sfidando pregiudizi e stereotipi di genere (credits: Fabbri Mixology, Facebook)

Le tredici finaliste, provenienti da Paesi come Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Romania, Ungheria, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong e Cina, si sfideranno creando cocktail originali e innovativi, utilizzando almeno uno dei prodotti Fabbri: Gin Fabbri, Marendry e sciroppo di Amarena Fabbri. Una giuria d’eccezione, composta da alcuni dei nomi più prestigiosi della mixology internazionale, valuterà i cocktail in base a gusto, estetica e capacità di raccontare una storia.

Lady Amarena International, le finaliste

Ecco l’elenco delle finaliste che si sfideranno a Bologna per vincere il Premio Lady amarena International 2024:

Italia , Francesca Aste

, Francesca Aste Spagna , Laura Merino Herreros

, Laura Merino Herreros Germania , Lisa Neubauer

, Lisa Neubauer Austria , Sabrina Schonau

, Sabrina Schonau Svizzera , Chiara Panaia

, Chiara Panaia Polonia , Olga Palamarchuk

, Olga Palamarchuk Ungheria , Szintia Franzony

, Szintia Franzony Romania , Oana Alexandra Pirvu

, Oana Alexandra Pirvu Singapore , Ashley Ho

, Ashley Ho Corea , Seoyeon Cho

, Seoyeon Cho Taiwan , Riley Lin

, Riley Lin Hong Kong , Jing Jen Ho

, Jing Jen Ho Cina, Hua Ling Lee

Lady Amarena International, una serata all’insegna di eleganza e passione

La serata sarà presentata da Bruno Vanzan, campione del mondo e volto noto della televisione italiana, affiancato da Federica Geirola, Lady Amarena Italia 2021-22. Non mancherà la partecipazione di Giorgia Cullurà, vincitrice del Premio Lady Amarena Junior 2024, che presenterà un cocktail analcolico.

Nicola Fabbri, ad Fabbri (credits: Fabbri Mixology, Facebook)

Come sottolinea Nicola Fabbri, ad dell’azienda e patron del concorso, «Lady Amarena è un’iniziativa fondamentale per promuovere l’uguaglianza di genere e il consumo responsabile di alcol». La qualità del cocktail, infatti, è un antidoto all’eccesso e le donne, con la loro sensibilità e creatività, sono in grado di creare drink unici e raffinati.