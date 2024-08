Bolsena si veste a festa: vino, fiori e musica per tutti i gusti

Vini di alta qualità, degustazioni, assaggi gastronomici e il fascino del quartiere medievale Castello, arricchito da splendidi addobbi floreali, sono gli elementi chiave di “Wine & Flowers”. Questa rassegna enogastronomica debutta quest'anno e si terrà dal 29 al 31 agosto nel centro storico di Bolsena (Vt), comune laziale che si affaccia sul più grande lago vulcanico d'Europa.

Il Comune di Bolsena accoglie la prima edizione di Wine and Flowers

Il programma di "Wine & Flowers" a Bolsena

Il percorso del vino si snoderà attraverso piazza dei Monaldeschi, piazza del Bottino, piazza della Rocca e piazza dell'Orologio, offrendo agli appassionati del nettare di Bacco l'opportunità di scoprire le eccellenze di oltre 30 cantine provenienti dalla Tuscia e da altre regioni italiane. I visitatori potranno incontrare i produttori, conoscere le loro storie e approfondire i segreti del mondo del vino. Venerdì, la manifestazione sarà animata dalla musica di due marching band che attraverseranno i vicoli del quartiere Castello, dove saranno presenti stand gastronomici.

Sabato sera, il trio “I 3 pinze e na chitara” proporrà un repertorio di stornelli romani. Le attività ristorative e commerciali rimarranno aperte fino a tardi. Il biglietto per “Wine & Flowers” ha un costo variabile: 2,50 euro per un assaggio, 10 euro per quattro assaggi con sacca e bicchiere, e 20 euro per dieci assaggi di vino con sacca e bicchiere inclusi