Fiera Hotel 2024: l'ospitalità sostenibile il tema centrale della 48ª edizione

Recenti studi dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) evidenziano che il turismo, se gestito responsabilmente, può contribuire al raggiungimento di tutti i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Fiera Hotel 2024: l'ospitalità sostenibile sarà il tema centrale della 48ª edizione

La sostenibilità nel settore dell’hôtellerie e della ristorazione sarà il tema centrale diella Fiera Hotel, l'evento che si terrà dal 21 al 24 ottobre nei padiglioni di Fiera Bolzano. Giunta alla sua 48ª edizione, la manifestazione presenterà le ultime tendenze, tecnologie e soluzioni nei vari ambiti dell’accoglienza, come Green Hotel, architettura sostenibile, arredamento, management, comunicazione, gastronomia, wellness e software.

Fiera Hotel: nuovi percorsi bio e itinerari di architettura

Durante l’evento, esperti e visitatori si confronteranno su quattro aree tematiche principali: Sustainable Superstars, Food & Drink, Architecture & Design e Human Resources. Tra le novità di questa edizione c’è il Kilometro Bio, uno spazio espositivo all’interno dell’area Food & Drink dedicato ai produttori biologici già attivi nella ristorazione, organizzato in collaborazione con partner locali.

Fiera Hotel 2024: ci saranno quattro aree tematiche principali (foto: Marco Parisi)

Nell’ambito di Architecture & Design, saranno introdotti dei tour guidati in collaborazione con la Fondazione Architettura Alto Adige, per visitare strutture sostenibili del territorio altoatesino, i cui progetti saranno presentati in fiera durante un evento sull’Hotel Connects Stage.

Sustainability Award: il premio che celebra le realtà più sostenibili

Il Sustainability Award ritornerà per la sesta edizione, premiando le migliori soluzioni e strutture sostenibili. Tra le categorie del premio, spicca quella dei “Sustainable Tourism Pioneers”, suddivisa in due sottocategorie: “360°”, per hotel, B&B e altre strutture con certificazioni ambientali, e “Better Together”, per le realtà che stanno muovendo i primi passi verso la sostenibilità grazie a collaborazioni di valore.

Il Sustainability Award ritornerà per la sesta edizione, premiando le migliori soluzioni e strutture sostenibili (foto: Marco Parisi)

L’appuntamento con Hotel 2024, la fiera internazionale dedicata all’hôtellerie e alla ristorazione, è fissato dal 21 al 24 ottobre presso Fiera Bolzano. I biglietti saranno disponibili sul sito ufficiale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.fieramesse.com/hotel