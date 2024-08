Come cucinare bene in camper? Lo svelano i ristoranti del Buon Ricordo

Il Salone del Camper di Parma, un'oasi per gli amanti della libertà su quattro ruote, si trasforma anche quest'anno in una vivace piazza del gusto. Dal 14 al 22 settembre, infatti, gli chef dell'Unione ristoranti del Buon Ricordo, veri e propri alchimisti dei sapori, danno vita a un'esperienza culinaria unica: “Cucinare in Camper”. In un connubio tra tradizione e innovazione, gli spazi ristretti e l'attrezzatura essenziale di un camper diventano la tela su cui gli chef dipingono veri e propri capolavori di gastronomia. Con grande abilità e passione, i cuochi sveleranno i segreti per trasformare semplici ingredienti locali in piatti raffinati e gustosi, a testimonianza che lil buon cibo non è solo appannaggio di cucine professionali ma può sbocciare anche nei luoghi più impensati.

I cuochi del Buon ricordo svelano i segreti per cucinare in camper

Ognuno degli chef, ambasciatore di una regione diversa, porterà in scena un piatto che racconti la storia e le tradizioni del suo territorio. Sarà come intraprendere un viaggio culinario attraverso lo stivale, assaporando i profumi e i sapori di ogni angolo d'Italia. Gli show cooking non saranno semplici dimostrazioni, ma vere e proprie performance artistiche. Ogni gesto, ogni movimento dello chef, sarà una pennellata su una tela bianca, creando un'opera d'arte commestibile…

Cucinare in camper: tutti gli show cooking

La nove giorni del “Salone del Camper” non è soltanto un’importante fiera dedicata al caravanning e al turismo en plein air; è un’iniziativa che invita a viaggiare non solo con il corpo ma anche con i sensi. È un'opportunità per scoprire nuove ricette, per conoscere tradizioni culinarie diverse e per apprezzare la ricchezza del nostro patrimonio gastronomico.

Osteria di Fornio - Gnocchi della bassa parmense 1/5 Osteria La Lanterna - Fusilli di segale 2/5 Osteria La Tecchia - Risotto al gorgonzola e barbabietola 3/5 Ristorante il Mestolo - Pasta risottata con verdure e cozze 4/5 Ristorante Sanafollia - Tortelli d’erbetta 5/5 Previous Next

Gli show cooking del Salone - coordinati dal segretario generale dell’associazione Luciano Spigaroli del Cavallino Bianco di Polesine Parmense - si terranno tutti i giorni alle ore 11:30, 12:30, 13:30 in uno spazio esterno personalizzato Buon Ricordo nell’area tra i padiglioni 3 e 5, denominato appunto Cucinare in Camper. Ogni chef - utilizzando attrezzature Sintecna-Zanussi Professional - presenterà un piatto attinto alla tradizione gastronomica della sua regione e il tutto si concluderà con la degustazione delle prelibatezze preparate.

Cucinare in camper, il calendario

Questo il calendario:

Sabato 14 - Ristorante M’ama di Praiano (Sa) con la partecipazione del Pasticcere Luca Rubicondo di Molino Dallagiovanna, partner del Buon Ricordo.

Domenica 15 - Ristorante il Mestolo di Siena

Lunedì 16 - Osteria di Fornio di Fidenza (Pr)

Martedì 17 - Ristorante Pascalò di Vietri Sul Mare (Sa) con la partecipazione di Igino Morini del Consorzio Parmigiano Reggiano, partner del Buon Ricordo.

Mercoledì 18 - Osteria La Lanterna di Cressogno (Co) e La Locanda dei Beccaria di Montù Beccaria (Pv) con la partecipazione di Benedetta e Mirko di Coppini Arte Olearia, partner del Buon Ricordo.

Giovedì 19 - Ristorante Sanafollia – Gluten Free di Fidenza (Pr)

Venerdì 20 - Hostaria Baccofurore 1930 di Furore (Sa)

Sabato 21 - Osteria La Tecchia di Pietrasanta (Lu)

Domenica 22 - Gran finale del Buon Ricordo

I posti sono limitati e vanno prenotati online a questo link.

Salone del Camper e del gusto

Il Salone del Camper di Parma, nelle nove giornate, si trasforma in una vera e propria vetrina del gusto, grazie alla presenza di prestigiosi partner che da anni sostengono l'Unione Ristoranti del Buon Ricordo. Accanto agli chef che si esibiranno negli show cooking, sarà possibile scoprire le eccellenze del Made in Italy proposte da aziende di punta del settore agroalimentare.

Tra i partner che hanno aderito all'iniziativa, troviamo nomi di grande prestigio come Bellomo, Confagricoltura, Consorzio Franciacorta, Consorzio Parmigiano Reggiano, Coppini Arte Olearia, DiBALDO, Filette Prime Water, Illy Caffè, Molino Dallagiovanna, Cargill - Raggio di Sole e Riso Margherita. Ognuna di queste aziende porterà il proprio contributo, offrendo prodotti di altissima qualità e raccontando la storia e la passione che si celano dietro ogni creazione.