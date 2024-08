Vico Equense celebra la sua pizza: tre giorni all'insegna di gusto e tradizione

Dal 23 al 25 settembre, la piccola perla della Costiera Sorrentina si trasforma nella capitale mondiale della pizza. Vico Equense (Na), famosa per la sua bellezza paesaggistica e per la sua storia millenaria, celebra la settima edizione di "Pizza a Vico", un evento dedicato alla sua pizza, unica al mondo e riconosciuta con la prestigiosa denominazione comunale (De.Co.).

Dal 23 al 25 settembre torna “Pizza a Vico”

Pizza a Vico, un viaggio nel gusto

Per tre giorni, le vie del centro storico si animeranno con stand gastronomici, laboratori del gusto e spettacoli musicali. Oltre 25 pizzerie e più di 100 maestri pizzaioli si sfideranno per conquistare il palato dei visitatori con le loro creazioni, tutte rigorosamente preparate con ingredienti locali di altissima qualità. Dal provolone del monaco al fior di latte, dai pomodori San Marzano all'olio extravergine d'oliva, ogni morso sarà un'esplosione di sapori autentici.

A sfidarsi oltre 25 pizzerie e più di 100 maestri pizzaioli

La manifestazione si svilupperà nel cuore della città di Vico Equense, ovvero in corso Filangieri, via Roma, corso Umberto, piazza Umberto, via Mons. Natale, via Vescovado, Largo dei Tigli, terrazza don Mario Buonocore, piazzetta Punta mare.

Pizza a Vico, una tradizione millenaria

La pizza di Vico Equense è molto più di un semplice piatto: è un simbolo di una comunità che da secoli tramanda di generazione in generazione i segreti di una lavorazione artigianale. La De.Co. è un riconoscimento importante che sottolinea l'unicità di questo prodotto e il legame indissolubile con il territorio.

La pizza di Vico Equense è un simbolo di una comunità

«Vico Equense è un riferimento per tutti gli amanti della gastronomia - dice il sindaco Peppe Aiello - e la nostra pizza completa nella maniera migliore un’offerta eccezionale di cui andiamo molto orgogliosi. La Pizza di Vico è una De.Co. proprio per la sua tipicità che la distingue da tutte le altre e ci teniamo a sottolineare questa eccellenza della nostra comunità»

Pizza a Vico, un evento per tutti

«Questa edizione è speciale - afferma il presidente dell’Associazione Pizza a Vico Michele Cuomo - perché vuole ribadire le radici locali della nostra pizza ma anche l’importanza di uno stile ben caratterizzato che può essere interessante ovunque in Italia e nel Mondo, proprio come la nostra gastronomia e i nostri prodotti».

"Pizza a Vico" è un'occasione unica per scoprire le bellezze di Vico Equense, non solo gastronomiche. I visitatori potranno passeggiare tra i vicoli storici, ammirare i monumenti e godere di panorami mozzafiato. Il ricavato della manifestazione sarà destinato alla promozione del territorio e ad iniziative benefiche.

Pizza a Vico, le 25 pizzerie partecipanti