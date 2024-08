A Sibari “Vinitaly and the City” celebra l'antica cultura del vino

Per la prima volta, il celebre evento enologico Vinitaly esce dai confini di Verona e approda in Calabria, precisamente a Sibari (Cs), dal 30 agosto al 1° settembre. Una scelta che non è casuale, ma che si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del patrimonio enologico italiano e di promozione dei territori meno conosciuti.

A Sibari arriva Vinitaly and the City

Vinitaly and the City a Sibari, culla della civiltà enologica

La scelta di Sibari come prima tappa di Vinitaly and the City non è casuale. Questa città, fondata dai Greci, è stata un importante centro della Magna Grecia e ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo della viticoltura e della vinificazione nel Mediterraneo. Scegliere Sibari significa ripercorrere le tracce di una tradizione millenaria, legando l'enogastronomia moderna alle radici più antiche. L'evento, organizzato in collaborazione con la Regione Calabria e i Parchi archeologici di Crotone e Sibari, offrirà ai visitatori l'opportunità di degustare i migliori vini calabresi, ma anche di scoprire le eccellenze enologiche di altre regioni italiane. Saranno presenti numerosi produttori, che avranno l'occasione di presentare le loro etichette e di raccontare le storie che si celano dietro ogni bottiglia.

Ogni anno al Vinitaly c'è una collettiva di oltre 80 aziende calabresi

«Il debutto del format di Vinitaly and the City fuori dai confini di Verona non poteva trovare palcoscenico migliore di Sibari e del suo parco archeologico», secondo il direttore generale di Veronafiere, Adolfo Rebughini che ha aggiunto: «Questa iniziativa è il frutto del rapporto di collaborazione che ci lega alla Regione Calabria e ai produttori vitivinicoli calabresi, ogni anno presenti al Vinitaly con una collettiva di oltre 80 aziende, alcune delle quali ci accompagnano anche nelle attività promozionali all’estero, come a Chicago. Vinitaly and the City Calabria rappresenta un segno della progettualità inclusiva che da sempre caratterizza l’operato della Fiera di Verona, ma anche della capacità dell’evento di rispondere alla crescente necessità di trovare strumenti validi per il marketing territoriale. Il vino, infatti, non è solo business: buona parte del suo valore e del suo potenziale narrativo è legata a terra, cultura e tradizioni, aggregazione e socialità, elementi che in Calabria trovano sintesi perfetta».

Vinitaly and the City a Sibari per promuovere la Calabria

La cornice del Parco archeologico di Sibari, con i suoi reperti e le sue testimonianze del passato, offrirà un contesto unico per celebrare la cultura del vino. L'evento sarà un'occasione per scoprire le affinità tra il passato e il presente, tra le antiche tecniche di vinificazione e le innovazioni più recenti. Vinitaly and the City a Sibari rappresenta un'importante opportunità per promuovere il territorio calabrese e le sue eccellenze enogastronomiche. L'evento contribuirà a far conoscere al grande pubblico le potenzialità di una regione che, negli ultimi anni, ha fatto notevoli progressi nel settore vitivinicolo.

«Siamo onorati - ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto - di essere la prima regione d’Italia ad ospitare il format itinerante di “Vinitaly and the City”, al suo esordio lontano da Verona. Una grande occasione per valorizzare e far conoscere sempre più al Paese e al mondo le nostre eccellenze enologiche, la nostra cultura, le nostre tradizioni. Un’opportunità preziosa anche nell’ottica della promozione turistica del territorio calabrese, della Sibaritide e in particolare del Parco archeologico di Sibari, perla meravigliosa della nostra Calabria».