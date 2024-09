Degustazioni, escursioni e tradizioni: è la Festa della castagna in Alto Adige

L'autunno in Alto Adige è un tripudio di colori caldi e profumi inebrianti. Le foglie degli alberi si tingono di mille sfumature, l'aria si riempie del profumo di legno bruciato e di castagne arrostite. È in questo magico scenario che, da oltre 27 anni, prende vita il "Keschtnriggl", una celebrazione dedicata a questo frutto prezioso che da secoli nutre e riscalda le comunità locali. Dal 19 ottobre al 3 novembre, i comuni di Tesimo-Prissiano, Foiana e Lana, in provincia di Bolzano, in Alto Adige si trasformano, infatti, in un tripudio di sapori e tradizioni, celebrando la Festa della Castagna. Un evento che, anno dopo anno, attira visitatori da ogni dove per immergersi nell'atmosfera unica dell'autunno altoatesino.

Keschtnriggl riferimento all’attrezzo costruito a mano con legno di castagno e fascette di nocciolo, che serve a sbucciare le caldarroste Foto: lanaregion.it Franziska Unterholzner

La castagna, da sempre protagonista delle tavole altoatesine, è molto più di un semplice frutto. È un simbolo di tradizione, di convivialità e di un legame profondo con la terra. In queste terre, dove il castagno cresce rigoglioso, il frutto è stato per secoli un alimento base e un importante elemento dell'economia locale.

Festa della Castagna, un programma ricco di eventi

Il "Keschtnriggl", come viene chiamata la festa, offre un ricco programma di eventi per tutti i gusti:

Degustazioni: osterie e cantine propongono menu speciali a base di castagne, rivisitando ricette tradizionali o creando nuove specialità.

Mercati contadini: tra le bancarelle è possibile trovare prodotti locali, artigianato e, naturalmente, castagne appena raccolte.

Escursioni: sentieri tematici, passeggiate nei boschi e visite a masi storici permettono di scoprire il territorio e le sue tradizioni.

Musica dal vivo: concerti e spettacoli animano le piazze dei paesi, creando un'atmosfera festosa.

Laboratori per bambini: i più piccoli possono divertirsi imparando a riconoscere le diverse varietà di castagne e partecipando a laboratori creativi.

Il Keschtnriggl, dal nome dell'antico attrezzo in legno di castagno usato per sbucciare le caldarroste, è un invito a un'esperienza sensoriale unica. L'aroma inconfondibile delle castagne arrostite, il crepitio del fuoco, l'atmosfera accogliente dei borghi: sono questi gli elementi che rendono la festa così speciale. Un ricco programma di eventi culturali, tradizionali, escursioni tematiche e, ovviamente, delizie culinarie a base di castagne, completano l'offerta. Immancabile la presenza di Johann Laimer, che con la sua maestria arrostisce castagne per tutti i passanti, direttamente davanti all'ufficio dell'Associazione turistica. Il suo vivaio a Postal, il primo e unico in Alto Adige, è una garanzia di qualità: ogni anno, insieme alla sua famiglia, raccoglie a mano circa 4000 chili di castagne, un vero e proprio tesoro della natura.

Le Giornate della Castagna sono un'esplosione di sapori e creatività. Birrifici come il Pfefferlechner di Lana sorprendono con birre artigianali al gusto inconfondibile di castagna, mentre masi come il Wieserhof di Pavicolo deliziano il palato con i loro "cuori di castagne originali di Winkler". Queste specialità, frutto dell'ingegno dei produttori locali, valorizzano un prodotto semplice come la castagna, trasformandolo in vere e proprie leccornie. Le castagne, raccolte a mano con cura, vengono lavorate con passione: quelle più piccole, perfette per essere arrostite, mentre quelle più grandi sono ideali per creme e dolci.

Keschtnriggl 2024: immergiti nella tradizione della castagna in Alto Adige Foto: lanaregion.it Maike Wittreck

Un'esperienza imperdibile è il Sentiero didattico sul castagno di Foiana: un percorso che svela tutti i segreti di questa pianta e del suo frutto. E per chi cerca un'atmosfera più festosa, la Festa della castagna a Foiana, il 20 ottobre, è l'appuntamento da non perdere. Musica, mercati, artigianato e, naturalmente, tantissime specialità a base di castagne renderanno questa giornata indimenticabile.

Un'esperienza unica attende gli appassionati di enogastronomia: il 21 ottobre, l'appuntamento è con "Castagne e vino". Tra i castagneti del maso "Katzenthalerhof" e i vigneti del maso "Hännsl am Ort", potrete gustare una deliziosa zuppa di castagne accompagnata dal pane di castagne e dai vini locali. Un connubio perfetto tra i sapori autunnali e la bellezza del paesaggio. E per concludere in bellezza, castagne arrostite sul fuoco a cielo aperto.

Il "Keschtnriggl" è molto più di una semplice festa. È un'esperienza che coinvolge tutti i sensi, un'opportunità per immergersi nella natura, scoprire le tradizioni locali e gustare i prodotti tipici del territorio. Non perdete l'occasione di vivere un'autunno indimenticabile in Alto Adige!