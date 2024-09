Si avvicina Dolomiti Horeca, la fiera per l’ospitalità e la ristorazione in montagna, e non solo, che si terrà a Longarone (Bl) il 6-7-8 ottobre. Dedicata agli albergatori, ristoratori e pubblici esercizi, rappresenta la migliore occasione per incontrare le aziende che riforniscono di beni e servizi queste attività. Una fiera giovane, nata per accompagnare i professionisti dell’hospitality lungo la roadmap delle Olimpiadi invernali del 2026.

Dolomiti Horeca: dal turismo rurale verso le Olimpiadi Invernali 2026

Dolomiti Horeca punta sul turismo rurale

L’ospitalità e la ristorazione nelle aree rurali caratterizzano la maggior parte del lavoro degli operatori che frequentano Dolomiti Horeca, giunta quest’anno alla quarta edizione. La zona geografica di maggior interesse coinvolge prevalentemente le aree montane e collinari del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

L’ospitalità e la ristorazione nelle aree rurali caratterizzano la maggior parte del lavoro degli operatori che frequentano Dolomiti Horeca

Il futuro sostenibile passa dal turismo rurale che si articola in un complesso di attività di ricezione, ristorazione, organizzazione del tempo libero e prestazione di servizi finalizzati alla fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio. Dolomiti Horeca ha trovato nel quartiere fieristico di Longarone la sua naturale sede in quanto si colloca a metà strada fra le Dolomiti e le Colline di Valdobbiadene e Conegliano, entrambi Patrimonio Unesco.

Dolomiti Horeca: legame innato con le Olimpiadi Invernali 2026

La fiera nasce proprio nel 2019, quando le Olimpiadi Inverali 2026 sono state assegnate a Milano-Cortina. La naturale vicinanza con la perla delle Dolomiti vede la fiera impegnata ad accompagnare gli operatori Horeca verso questa opportunità. Si tratta di un trampolino di lancio per lo sviluppo di tutto il settore turistico in un ampio territorio. La fiera rappresenta quindi il momento di incontro fra tutti gli operatori coinvolti realizzando quelle condizioni necessarie per concretizzare le potenzialità dell’evento sul territorio in modo stabile.

Dolomiti Horeca: la Manifestazione

Grazie alla collaborazione con numerosi partner che rappresentano tutto il mondo Horeca, le tre giornate sono infatti caratterizzate da incontri B2b, masterclass, momenti di confronto e approfondimenti per gli operatori. Dal focus sull’ospitalità accessibile alle masterclass come l’affilatura a pietra giapponese, il galateo e l’arte del vino a tavola, la panificazione e la pasticceria senza glutine, le farine biologiche. Soprattutto per il mondo pizza la sfida è aperta con i concorsi organizzati dalla 4 Spicchi Team Academy.

E chi si potrà incontrare a Dolomiti Horeca? Sul sito ufficiale sono pubblicati il catalogo espositori e il programma dettagliato della tre giorni: www.longaronefiere.it/expo-dolomiti-Horeca

Per gli operatori del settore e i loro dipendenti è previsto un accesso agevolato e gratuito, previa registrazione.