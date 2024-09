Spiritosa, a Corigliano d'Otranto la seconda edizione del Festival degli spirits

Il Castello Volante di Corigliano d'Otranto è pronto. Manca pochissimo ormai. Parte sabato 28 settembre la seconda edizione di Spiritosa, la prima kermesse della Puglia dedicata interamente al mondo degli spirits (dai fermentati ai distillati) tra musica, food e momenti culturali. Anche Italia a Tavola ci sarà.

Spiritosa Festival, il format

Ideato da Michele Manca, presidente di Sartoria degli Spiriti, il festival propone un'esperienza che coniuga piacere e formazione. «L'anno scorso è stata una prova generale - racconta Manca - quest'anno abbiamo raddoppiato tutto: spazi, espositori ed eventi. Vogliamo creare una grande famiglia di professionisti, valorizzando non solo il business, ma anche il benessere e la convivialità». Per la prima volta quest'anno ci saranno anche un'area dedicata al mondo del caffè, in linea con le tendenze del settore, e il primo mercatino vintage dedicato al mondo del bar.

Dal 28 al 30 settembre torna Spiritosa Festival

«Come nella prima edizione, il castello sarà suddiviso in tre aree ispirate alla Divina Commedia. L'Inferno ospiterà distillati e sodati (tra cui Orsini, tra i principali sponsor) nei sotterranei della Sala Cavallerizza, il Purgatorio accoglierà birre artigianali in una vecchia tabaccaia, mentre nel Paradiso, tra gli affreschi delle Sale Nobili, si potranno degustare vini e bollicine», spiega Michele Manca.

La Spiritosa Academy

Con oltre 40 tra masterclass e talk tenuti da grandi nomi della mixology e del mondo beverage, Spiritosa Academy è una delle principali attrazioni del Festival. Tra i nomi più attesi, Giorgio Chiarello, ex campione di flair bartending e organizzatore della Spiritosa Cocktail Competition, Fabio Maroni titolare di Ultimo Varese che spiegherà come l’evoluzione del suo locale abbia influenzato il tessuto sociale di città e provincia e Oscar Quagliarini, unico bartender e naso italiano, proprietario di Gocce a Senigallia. E degustazioni guidate nella Tasting Room, spazi espositivi e una business room per favorire le connessioni tra operatori del settore.

Spiritosa Festival, musica, food e molto altro

Non mancano diverse alternative in ambito food: dallo street food pugliese alla cucina creativa, grazie alla partecipazione di chef come Nino Rossi (Qafiz, una stella Michelin) e Maurizio Raselli (Tre Rane Ristoro). “Ogni piatto sarà pensato per esaltare i sapori dei distillati e delle bevande abbinate, per un’esperienza enogastronomica completa” spiega Michele Manca.

Spiritosa Festival, anche la sera prenderà vita

La sera non si dormirà, con i dj set e concerti di artisti di fama internazionale come Andy Smith dei Portishead e WHTRSH aka Banana, dj ufficiale di Coez. E ci sarà anche un secret bar, gestito a rotazione dai barman di alcuni tra i migliori cocktail bar italiani, dove degustare drink classici e creativi.

Spiritosa, gli orari di apertura