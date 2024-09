Reggio Calabria si scioglie di gusto con Scirubetta, il festival del gelato

Reggio Calabria si prepara a diventare la capitale italiana del gelato. Dal 14 al 17 settembre, il lungomare Falcomatà si trasformerà in un paradiso per gli amanti del gelato artigianale con il festival Scirubetta, organizzato da Conpait è l'acronimo di Confederazione nazionale produttori italiani gelato, e di cui Italia a Tavola è media partner. Un'esplosione di sapori, colori e profumi che attira ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia e, quest'anno, anche da oltreoceano.

Reggio Calabria si trasforma nella capitale italiana del gelato con Scirubetta. Foto: scirubettafestival.it

A Scirubetta 34 maestri gelatieri da tutto il mondo

Scirubetta non è solo un festival, è un'esperienza. Oltre 34 maestri gelatieri, provenienti da ogni angolo d'Italia e persino dal Giappone e dagli Stati Uniti, si sfideranno a colpi di gusto, presentando creazioni uniche e innovative. I visitatori potranno assaggiare gelati dai gusti più disparati, dal classico alla frutta, passando per abbinamenti audaci e sperimentali. E poi, il momento più atteso: la votazione del gelato più buono!

Scirubetta sul lungomare di Reggio Calabria il villaggio del gelato

Ma Scirubetta è molto di più di una semplice degustazione. Sì, perché come ha annunciato Angelo Musolino, presidente di Conpait, «è un vero e proprio villaggio festivo con giochi, intrattenimento per bambini, spettacoli, musica, approfondimenti culturali. L'evento offre un'occasione per celebrare la creatività dei gelatieri e la ricchezza culturale della città».

Il festival è poi anche un'occasione per celebrare la tradizione gelatiera italiana e scoprire le ultime tendenze del settore. Maestri gelatieri e esperti del settore si confronteranno durante convegni e show cooking, svelando i segreti della produzione artigianale del gelato e le nuove frontiere del gusto.

La città di Reggio Calabria, con il suo splendido lungomare, offre la cornice ideale per un evento di tale portata. L'amministrazione comunale, in collaborazione con Conpait, ha fortemente voluto questa manifestazione, che rappresenta un'importante vetrina per promuovere il territorio e le sue eccellenze.

Scirubetta è un evento che va oltre il semplice consumo di un prodotto. È un'esperienza sensoriale completa, un viaggio alla scoperta dei sapori, delle tradizioni e della creatività italiana. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del gelato e non solo.