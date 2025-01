Amarone Opera Prima: 100 anni di Consorzio Valpolicella e debutto dell'annata 2020

Verona si prepara ad accogliere la 21ª edizione di Amarone Opera Prima, l'evento organizzato dal Consorzio Vini Valpolicella, che si svolgerà dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025 presso il Palazzo della Gran Guardia. L'occasione segna anche l'avvio delle celebrazioni per i 100 anni dell'ente di tutela e promozione di una delle denominazioni più iconiche del made in Italy enologico.

Amarone 2020: il debutto sul mercato

Con la partecipazione di 74 aziende e 106 giornalisti accreditati provenienti da 26 Paesi, l'evento segna un record di presenze e riflette il crescente interesse internazionale per l'Amarone, simbolo di eccellenza e tradizione. Protagonista assoluto della rassegna sarà l'Amarone 2020, che verrà presentato ufficialmente al pubblico attraverso degustazioni tecniche e assaggi ai banchi di oltre 70 produttori. «Amarone Opera Prima guarda al futuro, puntando su strategie rinnovate per crescere in un contesto evolutivo accelerato», ha dichiarato il presidente del Consorzio, Christian Marchesini.

Amarone Opera Prima, l'anteprima

La manifestazione prenderà il via venerdì 31 gennaio con una giornata dedicata esclusivamente alla stampa specializzata. Tra gli appuntamenti di spicco, la masterclass “Amarone: iconic of fine dining in the world's 50”, guidata dall'esperto JC Viens, si terrà alle ore 10.30 e offrirà un'esplorazione di una selezione di Amarone presenti nella carta dei vini dei migliori ristoranti al mondo. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, sarà il turno di “La memoria del tempo: un viaggio tra le annate storiche di Amarone”, una masterclass condotta dal MW Andrea Lonardi, vicepresidente del Consorzio. La giornata includerà anche un esclusivo pranzo stellato, curato dallo chef tristellato Giancarlo Perbellini, che avrà luogo presso il Teatro Filarmonico.

Amarone Opera Prima, l'edizione 2025

La seconda giornata dell'evento, la prima aperta anche al pubblico oltre agli operatori, si aprirà con il focus “Valpolicella: 100 anni tra passato e futuro della denominazione”, un approfondimento con interventi di esperti del settore. Seguirà lo spettacolo teatrale “Amarone, epopea in Valpolicella”, scritto e interpretato dall'attore Andrea Pennacchi per celebrare il centenario del Consorzio. Dalle 12.30, spazio alle degustazioni ai banchi dei produttori, che accoglieranno gli appassionati dell'Amarone, noti come “Amarone lover”, anche nel pomeriggio.

L’Amarone è considerato simbolo di eccellenza e tradizione

La giornata conclusiva sarà dedicata principalmente agli operatori del settore e ai ristoratori. Oltre alle degustazioni (dalle 10.00 alle 17.00), l'evento si chiuderà con l'aperitivo tematico “Valpolicella: freschezza e creatività nel calice”, a cura del Gruppo Giovani del Consorzio. Amarone Opera Prima si conferma così un appuntamento di prestigio internazionale, celebrando l'eccellenza del vino italiano e guardando al futuro con strategie innovative e una promozione globale.

Amarone Opera Prima 2025, il programma in dettagio

Sabato 1 Febbraio - Palazzo della Gran Guardia, Verona

Ore 9:30: accredito produttori.

Ore 10:00: accredito stampa e autorità. La stampa avrà accesso a una sala riservata per la degustazione dell'annata 2020.

Ore 10:30: “Valpolicella: 100 anni tra passato e futuro della denominazione”.

Moderatore: Andrea Andreoli (direttore Telenuovo). Relatori: Christian Marchesini (presidente del Consorzio Tutela Vini Valpolicella) e Carlo Flamini (responsabile Osservatorio del Vino di Unione Italiana Vini).

A seguire: “Amarone, epopea in Valpolicella”, un monologo scritto e interpretato dall'attore e regista teatrale Andrea Pennacchi per celebrare i 100 anni del Consorzio.

Ore 12:30: apertura dei banchi d'assaggio dei produttori.

Dalle 16:00 alle 19:00: Apertura dei banchi d'assaggio al pubblico.

Domenica 2 Febbraio - Palazzo della Gran Guardia, Verona