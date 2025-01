Benvenuto Brunello 2025 sbarca a New York: 34 le aziende presenti in Usa

Il 4 febbraio 2025, New York ospita l’edizione americana di Benvenuto Brunello, evento organizzato dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino per promuovere le nuove annate del prestigioso rosso toscano. L’appuntamento si terrà presso il GH on the Park, sulla Quarantesima strada di Manhattan, con la partecipazione di 34 produttori e oltre 450 tra operatori e giornalisti del settore.

Il Brunello di Montalcino sbarca a New York

Usa, un mercato chiave per il Brunello

«Gli Stati Uniti rappresentano il nostro principale mercato di esportazione - dichiara Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio -, con oltre il 30% delle vendite estere. In un contesto di incertezza, è cruciale consolidare la nostra presenza qui, specie di fronte a sfide come gli alert sanitari sulle etichette e il possibile ritorno dei dazi». Nonostante le difficoltà del mercato globale, il 2024 ha visto una crescita delle vendite interne del Brunello (+2% a valore), in controtendenza rispetto al settore.

Benvenuto Brunello, il programma di New York

La giornata si aprirà con un walk-around tasting (11:00-16:00), durante il quale saranno presentate le nuove annate di Brunello 2020 e Riserva 2019, insieme al Rosso di Montalcino 2023. Parallelamente, il Master of Wine Gabriele Gorelli guiderà il seminario Delving deeper into Brunello di Montalcino 2020, con focus sul nuovo metodo di valutazione “Brunello Forma”.

Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino

Verrà inoltre presentata una mappatura tridimensionale della denominazione, realizzata dall’esperto Pierre Le Hong, che analizza vigneti, suoli, altitudini e condizioni climatiche. Le sessioni seminariali prevedono anche la degustazione di otto vini selezionati. La giornata si concluderà con una cocktail dinner presso The Skylark, esclusivo lounge bar con vista sull’Empire State Building. L’evento ospiterà un centinaio di esperti e giornalisti, offrendo la possibilità di degustare annate storiche del Brunello.

Benvenuto Brunello a New York, le aziende partecipanti