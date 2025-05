Tornano le Cantine Aperte: un viaggio tra vigneti, esperienze e tradizioni

Il Movimento Turismo del Vino si prepara a dare il via alla nuova edizione di Cantine Aperte 2025, un evento che ogni anno trasforma l'Italia in una grande festa dedicata al vino. Sabato 24 e domenica 25 maggio, le cantine socie apriranno le loro porte per offrire ai visitatori momenti di piacere, relax e scoperte enoturistiche. L'evento si conferma un'importante occasione per avvicinarsi al mondo del vino, scoprendo le tradizioni e le novità che le cantine propongono.

Tutto pronto per la nuova edizione di Cantine Aperte

L'edizione 2025: nuove esperienze per tutti

Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Movimento Turismo del Vino, ha spiegato: «Con Cantine Aperte, quest'anno vogliamo presentare ai visitatori le nuove esperienze turistiche che le aziende socie propongono. Sarà una vetrina nazionale di quello che le cantine offrono, con un'attenzione particolare al vino vissuto in modo consapevole, sostenibile e appassionante». L'edizione 2025 si distingue per un'offerta sempre più diversificata, pensata per un pubblico internazionale e per coloro che sono alla ricerca di esperienze uniche e innovative.

Cantine Aperte 2025 si caratterizza per la sua ampia gamma di attività, che spaziano dai laboratori didattici per adulti e bambini, alle mostre fotografiche, dai percorsi multisensoriali, alle esperienze all'aria aperta come yoga e pilates in vigna. L'evento è pensato non solo per i wine lovers, ma anche per le famiglie, gli sportivi e chiunque voglia scoprire il mondo del vino per la prima volta. Tra le novità, ci sono anche iniziative come Ciclowine, un'esperienza che unisce la passione per il vino a quella per la bicicletta, e attività legate al benessere come il tree watching e il vineyard trekking.

Il turismo in camper: una novità 2025

Una delle nuove iniziative di quest'anno è la collaborazione con Agricamper Italia, per promuovere la scoperta delle cantine MTV anche a chi viaggia in camper. Grazie all'app di Agricamper, i camperisti potranno trovare le cantine socie, prenotare una sosta gratuita di 24 ore e vivere un'esperienza autentica immersi tra i vigneti, sostenendo al contempo un turismo responsabile e rispettoso del territorio.

Le cantine MTV si distinguono anche per la valorizzazione del paesaggio

Le cantine MTV si distinguono anche per la valorizzazione del paesaggio e delle specificità locali. Il Centro Italia in particolare si conferma come uno dei principali protagonisti, con attività come picnic tra i vigneti e tour in e-bike. Anche in Emilia Romagna, dove le cantine organizzano attività come il vineyard trekking e le visite guidate con apicoltori, l'attenzione al paesaggio è un aspetto fondamentale dell'offerta enoturistica. Il Trentino Alto Adige si distingue per i suoi tour multisensoriali alla scoperta delle vigne più antiche e suggestive, mettendo in risalto la bellezza del territorio.

Cantine Aperte: le offerte formative e culturali

Le attività formative rappresentano una delle principali proposte delle cantine, in particolare al Centro Italia e nel Nord Est, con corsi di pittura tra le vigne e laboratori didattici per i più piccoli. In Sardegna, per esempio, si insegnano tecniche di riutilizzo creativo dei tappi di sughero. A queste attività si aggiungono le esposizioni artistiche e fotografiche che arricchiscono l'offerta culturale delle cantine, come quelle in Toscana e Umbria, dove l'85% delle cantine si concentra sull'offerta premium.

L'edizione 2025 di Cantine Aperte vedrà un'ampia partecipazione di eventi musicali, con concerti dal vivo che accompagneranno la visita delle cantine. Dai concerti rock a quelli jazz, la musica diventerà un elemento fondamentale per creare un'atmosfera di svago e coinvolgimento, mentre i pranzi, le merende e gli aperitivi primaverili, a base di prodotti tipici locali, completeranno l'esperienza sensoriale.

Cantine Aperte, un impegno per il consumo moderato di vino

Un'altra novità dell'edizione 2025 è il rinnovato impegno verso il consumo consapevole e moderato di vino. In collaborazione con Wine in Moderation, il Movimento Turismo del Vino continuerà a promuovere uno stile di vita sano, combinando la passione per il vino con il rispetto per la salute. A tal fine, è stato lanciato il progetto con Somelì e la tecnologia Coravin Vinitas, che consente ai visitatori di degustare il vino in pratiche fiale da 100 ml, garantendo qualità e quantità ideali.

Un altro impegno è verso il consumo consapevole e moderato di vino

Quest'anno, Cantine Aperte avrà anche un appuntamento speciale con Anteprima Cantine Aperte, un evento che si terrà negli outlet Land of Fashion di Palmanova e Valdichiana, con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore degli ospedali pediatrici. Questo evento rappresenta un'ulteriore novità, che testimonia l'impegno del Movimento Turismo del Vino anche nel sociale.